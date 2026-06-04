La Laguna Tenerife le aguanta al Real Madrid solo hasta el descanso (83-118) y se jugará el pase el sábado en la cancha del conjunto blanco

Se lo jugará a una carta el sábado en el Movistar Arena. Pese a cuajar una notable primera parte y aguantar hasta mediado el tercer periodo (43-49), La Laguna Tenerife no pudo contener el ciclón ofensivo de un desatado Real Madrid para acabar cayendo de forma contrundente e incluso dolorosa (83-118). Marcador contundente en un partido que no tuvo casi historia en los últimos 15 minutos después de un parcial de 2-15 (55-74) al que no pudo dar respuesta el cuadro de Txus Vidorreta.

El equipo lagunero volvió a plantear una apuesta valiente, y aunque redujo daños debajo de su aro respecto al primer choque de la eliminatoria y llevó la iniciativa en el marcador durante varios minutos (con una máxima de 26-21), al final se vio superado por un adversario más coral, polifacético y que acabó gustándose desde el momento en el que rompió el encuentro.

Pese a los 21 puntos de Patty Mills y los 14 de Jaime Fernández, el Canarias se vio huérfano esta vez de la aportación de sus falsos pívot (14 entre Doornekamp y Abromaitis), pero sobre por la nula aportación de un gris Marcelinho Huertas, que se quedó sin anotar y dio solo tres asistencias.

Buena puesta en escena

Supo sufrir de entrada el Canarias con la insistencia blanca para postear y cargar el rebote ofensivo, y también para aguantar la férrea marca de Campazzo sobre Marcelinho Huertas, el único manejador aurinegro de inicio (5-2). Con Doornekamp acertado cara al aro, Fernández penetrando y Yebo aportando también desde el perímetro (para un 3/4 global), el cuadro isleño llegó a estar cuatro arriba (15-11).

Pero con las rotaciones el Madrid ganó en músculo y verticalidad hacia el aro para producir tanto de forma directa como yendo al libre (6/6). A ello añadieron los de Sergio Scariolo la calidad de Hezonja, que se plantó en diez puntos también buscando la zona como produciendo en sendos triples liberados (21-21).

Fridriksson pasa el balón ante la marca de Lyles. / Arturo Jiménez / t

Con todos esos problemas para igualar la superioridad física de su rival, el Canarias siguió golpeando desde el arco (triple de Alderete) y apretó los dientes atrás para irse en franquicia al término del primer acto (24-21) e incluso alcanzó su máxima renta en el inicio del segundo (26-21).

Un momento de despiste y...

Pero en la obligada disposición de tres pequeños, el conjunto aurinegro se descolocó por momentos, y casi sin enterarse (con Maledon muy suelto) recibió un 0-9 (26-30). Lo lógico hubiera sido regresar a una configuración más grande, pero Vidorreta insistió a su back court respondió: 2+1 de Fernández, triple de Van Beck y canasta de jugón de Mills para un 34-32 que obligó a Scariolo a pararlo (34-32).

A la salida del minuto, y pese a un par de tiros malos, el Canarias mantuvo la chispa de los minutos previos (triple de Mills y bandeja a la contra de Scrubb para el 39-37), pero ahí el Madrid aumentó, con el permiso correspondiente, varios puntos su intensidad física atrás (llevaba tres faltas tras ocho minutos y medio), a la vez que sacó provecho primero de su superioridad física de sus exteriores (delante y detrás, con Deck sobre alguno de los pequeños), y a continuación de los triples de Deck y Llull tras excelsas circulaciones.

Otro parcial de 3-12

Otro parcial, esta vez de 3-12, puso al Canarias siete abajo (42-49) que minimizó a continuación Jaime Fernández con otro tiro frontal antes de una canasta sobre la bocina de Llull (45-51). Esas últimas aportaciones blancas fueron el ejemplo manifiesto de lo que había sucedido durante buena parte de los 20 primeros minutos: arrojo máximo de los locales atrás para ver como toda su entrega caía en saco roto ante el acierto sobresaliente del Madrid.

Los aurinegros habían minimizado el daño directo en la pintura, con 14 puntos de su rival en la zona, al margen de haber concedido de solo dos segundas opciones. Sin embargo, la continuas idas de los blancos a la línea (13/14) y esas numerosas canastas al borde la posesión estaban marcando la diferencia.

El Madrid aprieta de forma definitiva

Apostó el Madrid por imprimirle un par de marchas más al juego a la vuelta de vestuarios, escenario en el que se sintiaron cómodos Llull y Deck (45-55). A esta propuesta respondió el Canarias con la electricidad de Mills y la polivalencia interior de Yebo (53-59). Incluso el pívot alemán tuvo tiro para el -3, pero a su falló siguió una nueva andanada de los visitantes.

El Madrid tiró de la clase de Hezonja y de la superioridad interior de Yurtseven, lo que unido a dos pérdidas casi seguidas de los locales (cometió solo una en toda la primera) derivó en un parcial de 2-15 que dejaba al borde del abismo al Canarias (55-74). Aguantadas las dos embestidas previas, a los de Txus Vidorreta no les quedó otra que claudicar ante este nuevo estirón blanco.

Sobraron los 10 minutos finales

Rendición aún más lógica toda vez que el cuadro isleño no estuvo atinado en el tiro exterior, ni tampoco pudo frenar las finalizaciones en las alturas de un Yurtseven que sumó 10 puntos en ese tercer periodo (59-81). Solo los triples consecutivos de Van Beck y Mills amortiguaron la caída ante un ciclón, el madridista, que se fue hasta los 34 puntos en este acto, para llegar 20 arriba antes del cuarto final (65-85).

Un cuarto periodo que no tuvo mayor recorrido, porque el triple de Fernández (70-87) fue un simple canto de cisne para un Canarias que acabó desbordado ante un Madried ya desatado. Corriendo casi sin oposición y gustándose en las circulaciones cuando tuvo que jugar en estático. Fórmula, con un Canarias rendido, que llevó a los de Scariolo a una ventaja cada vez mayor hasta el definitivo 83-118. El Movistar Arena será el escenario donde La Laguna Tenerife tendrá que intentar que sus sueños se hagan realidad.