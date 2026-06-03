La Laguna Tenerife rompe registros con su triunfo en el Movistar Arena

Independientemente del desenlace de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid, ya sea el pase de los aurinegros por 2-0 o 2-1 o la remontada, el punto de partida fue toda una sacudida en el baloncesto nacional. No fue normal, ni en la generalidad ni en las particularidades del Canarias.

Para empezar, y también para medir la dificultad del resultado conquistado por los tinerfeños en el Movistar Arena, lo que ocurrió el pasado martes no pasaba desde la temporada 2007/2008. El precedente más cercano de una derrota del líder de la Liga regular sobre el octavo en el arranque de un playoff por el título, con los favoritos como anfitriones, se produjo en un duelo entre el Real Madrid, dirigido en ese entonces por Joan Plaza, y el Unicaja. Los malagueños, con Sergio Scariolo en el banquillo, dieron la campanada (73-89) el 15 de mayo de 2008. El Real Madrid había dominado el calendario regular con un balance de 29 triunfos y cinco derrotas, y el Unicaja se había metido en las eliminatorias sacando el último billete por delante del Gran Canaria (17/17). Y lo que parecía algo imposible, no lo fue tanto. Los andaluces no solo vencieron con cierta autoridad en Madrid. Unos días más tarde liquidaron la serie por la vía rápida gracias a un emocionante 88-86 en el Martín Carpena. Pero la aventura del Unicaja no fue mucho más allá. En el siguiente enfrentamiento le tocó medirse con el cuarto, el Baskonia, que había dejado en el camino al Valencia (2-1). El pulso comenzó en Vitoria y dejó lugar a pocas dudas. Los de Neven Spahija, con Ibon Navarro como ayudante, no dieron opciones a su rival (81-68). La vuelta estuvo mucho más ajustada, pero cayó del mismo lado (82-83). Así quedó servida la final. Por un lado, el Baskonia. Por el otro, el Barcelona, que terminó rindiéndose ante la superioridad de los vitorianos. Dos triunfos alaveses en el Palau y el definitivo, en el Buesa Arena (3-0).

Ganar fuera en una eliminatoria

Pero el 97-98 del martes, con un triple de Jaime Fernández como última canasta, dejó más referencias para el recuerdo. Una de ellas tiene que ver con el volumen de triunfos aurinegros a domicilio en emparejamientos por el campeonato de Liga Endesa. Antes de ganar en el Movistar Arena había logrado tres, ante el Oximesa en la 86/87, frente al Burgos en la 20/21 y contra el Joventut en la 24/25, pero nunca lo había hecho con el factor cancha a favor del rival, como pasó en el duelo con el Madrid.

Ya son 19 los partidos que han disputado los tinerfeños lejos de la Isla con motivo de eliminatorias por el título. En muy pocas lo hizo con el factor campo de su lado:Oximesa 86/87, Burgos 20/21 y Joventut 24/25. En las otras mandaron los locales. La primera vez fue en Zaragoza, en la cancha del CAI (97-85 en la campaña 83/84). A partir de ahí, visitas al Joventut (91-90 en la 86/87), Oximesa(82-98 en la 87/88 para recuperar la ventaja de cancha), CAIZaragoza (104-90 en la 87/88), Unicaja (79-65 y 71-61 en la 16/17), Real Madrid (83-73 en la 17/18), Barcelona (112-69 y 89-72 en la 20/21), Joventut (100-68 y 81-58 en la 21/22), Unicaja (97-74 en la 22/23), Barcelona (96-88 en la 23/24), Valencia (83-65 y 105-74 en la 24/25) y Real Madrid (2026).

¿En Copa del Rey y Supercopa?

Y luego están las conexiones con el equipo blanco en eliminatorias, no solo de Liga Endesa, también las correspondientes a la Copa del Rey y a la Supercopa. El Canarias las había perdido todas. Hasta el martes. En el contexto actual hay un único precedente. Real Madrid y Canarias coincidieron en los cuartos de final de la temporada 17/18. No hubo manera:83-74 en la capital y 75-84 en el Santiago Martín, con Pablo Laso y Fotis Katsikaris como entrenadores.

De aquella experiencia hay un jugador que sigue en la plantilla del club tinerfeño. Se trata de Tim Abromaitis. Aportó 15 puntos en el Arena y 12 en La Laguna. En ese Canarias jugaban también Javier Beirán, Mateusz Ponitka, Fran Vázquez, Ferrán Bassas, Tobias Borg... Y enfrente, ni más ni menos que Luka Doncic, y también Facu Campazzo, Edy Tavares, Sergio Llull -los tres continúan-, Jaycee Carroll, Jeff Taylor, Gustavo Ayón, Dino Radoncic, Felipe Reyes...

Los antecedentes en la Copa del Rey también están teñidos de blanco. En las semifinales de la edición de 2021, después de superar al San Pablo Burgos (87-76), el Canarias, bajo los mandos de Txus Vidorreta, estuvo a la altura de todo un Real Madrid. Pero no fue suficiente (85-79). Marce Huertas (22 puntos), Fran Guerra (15), Bruno Fitipaldo (13), Aaron Doornekamp (8) y Gio Shermadini (1), entre otros, empujaron aquella tarde para buscar una final que se le escapó a la escuadra tinerfeña. Sí la alcanzó un Real Madrid que no completó el recorrido con éxito. El trofeo se posó en la estantería del Barcelona tras un claro 73-88.

Tres temporadas antes, tinerfeños y madrileños ya se habían visto las caras en torneo del KO. El Canarias de Katsikaris se quedó corto. No sonó un bombazo en el Gran Canaria Arena (59-77). Tuvo minutos, y muchos, Tim Abromaitis(4 puntos), lo mismo que Fran Vázquez (16), Mike Tobey (14), Mateusz Ponitka (8), Davin White (8), Rodrigo San Miguel (5), Javier Beirán (4), Ferrán Bassas, Tobias Borg, Allen y Vasileiadis.

Por los de Pablo Laso dominaron la escena Luka Doncic (17), Jaycee Carroll (14), Rudy Fernández (13), Trey Thompkins (13)...Demasiado para los aurinegros, que mucho habían hecho con derrotar en cuartos de final al Valencia (72-79). El Madrid avanzó y tampoco pudo salirse con la suya. La Copa fue azulgrana (90-92).

Dos veces seguidas

Volviendo al presente, y a falta de lo que pase en el segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa –hoy en el Santiago Martín–, La Laguna Tenerife puede presumir de haber vencido dos veces en una misma temporada al Real Madrid. Es toda una novedad. Además, con la particularidad de que los resultados no están demasiado alejados. El 19 de abril, en la vigésima séptima jornada del calendario regular, el Canarias conquistó el Movistar Arena para seguir cogiendo sitio en los puestos de playoff (90-95). Y cuando parecía que no iba a pasar de nuevo, llegó Jaime Fernández para silenciar el pabellón blanco un triple mágico el pasado martes (97-98).

Entre otras cosas, el Canarias pudo romper así el maleficio de los finales ajustados con el Real Madrid. En el enfrentamiento de la primera vuelta, los de Scariolo se llevaron el botín del Santiago Martín gracias a un punto de ventaja (70-71). Y sin ir muy lejos, la semifinal de la Supercopa de 2025 entre madrileños y tinerfeños acabó un tanteador muy parecido, un 72-71 que castigó a un La Laguna Tenerife que tuvo en sus manos la oportunidad de jugar la final.