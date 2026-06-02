La Laguna Tenerife y los 'playoff' de la Liga Endesa: una lucha contra el Real Madrid... y el peso de la historia

Un imposible aún más complicado. Afronta desde este martes La Laguna Tenerife un cruce, el de cuartos de final de la Liga Endesa, en el que parte con bastantes pronunciamientos, al menos teóricos, para pensar en caer eliminado. Para empezar a hablar, tenérselas que ver con el líder al término de la fase regular, el Real Madrid.

Pese a que los blancos no llegan en su mejor momento tras cinco derrotas seguidas (racha negativa que nunca hizo peligrar su liderato), tampoco termina el cuadro de Txus Vidorreta de estar fino, toda vez que acumula solo un triunfo (en la pista del Granada) en sus nueve duelos más recientes. Pero es que además los isleños nunca han sacado adelante un playoff en el que tuvieran el factor cancha en contra. Todo ello, con un añadido extra: una batalla contra la historia.

Solo un antecedente esperanzador sobre 41 casos

Y es que el CB Canarias tratará de romper lo que parece una norma no escrita, pero que siempre se cumple dentro de las eliminatorias por el título en la ACB: la eliminación del octavo clasificado de la fase regular a manos del primero en cuartos de final. Ahí, los números son aplastantes, ya que de las 41 eliminatorias disputadas hasta la fecha bajo estos condicionantes, en 40 salió airoso el cabeza de serie.

El único antecedente al que podría agarrarse ahora el Canarias es el que se vivió en la 07/08 también con el Real Madrid como protagonista. Los blancos, sin embargo, no pudieron hacer valer su primera posición en el tramo inicial del curso y cayeron 0-2 frente al Unicaja comandado entonces por Sergio Scariolo, ahora entrenador blanco.

El Andorra, el único que ha ganado un partido en 17 años

Sorpresa mayúscula en el curso en el que la ACB regresaba a una serie de cuartos al mejor de tres partidos. Esa inesperada eliminación sirvió, desde entonces, para que el cabeza de serie número 1 llegue a los cuartos con las orejas tiesas. Tanto que en estos 17 cursos más recientes, y quitando el citado 0-2 del Unicaja, entre los octavos clasificados solo han sido capaces de arañarle un triunfo a su rival. Ocurrió en la 16/17, cuando el Andorra igualó su serie frente a los blancos antes de caer en el tercer y definitivo duelo. Y todo pese a la gran actuación en la serie de Gio Shermadini, entonces militando en el conjunto del Principado.

El CB Canarias ya ha pasado por este trance

La diferencia incluso se ha radicalizado más desde ese momento. Lo vivió por ejemplo el propio Canarias, que en la 17/18 cayó de manera clara en su cruce frente a los blancos. Y también lo han sufrido todos los siguientes octavos. En total, siete 2-0 consecutivos.

Nico Richotti trata de defender a Luka Doncic. / El Día

Pero es que previamente, entre los ejercicios 96/97 y 06/07, le tendencia fue casi idéntica, ya que se jugaron 37 partidos de cuartos entre primero y octavo bajo el formato de eliminatorias al mejor de cinco encuentros, y 33 de ellos se los llevó el favorito. Solo el Gran Canaria (04/05), el Lleida (01/02) y el Unicaja (por partida doble, y desperdiciando un 1-2 a su favor, en la 99/00) rascaron algo. A la postre siempre algo honorífico. Nunca tangible.

Ni en los comienzos de la competición

En los albores de la ACB también se usó el formato de jugar los cuartos al mejor de tres. Y ahí (entre la 83/84 y la 95/96) la cadencia tampoco había variado demasiado: un total de 29 duelos para 26 triunfos del líder. Licor 43 (83/84), Estudiantes (84/85) y Taugrés (95/96) fueron los únicos tres clubes que llegaron hasta el choque definitivo... para morir en la orilla.

A partir de este martes el CB Canarias tratará de mostrarse irreverente ante todos estos números previos para firmar una sorpresa que, históricamente hablando, será mayúscula. Pero más que en reeditar aquella gesta del Unicaja hace 18 años, a los aurinegros les vale con acordarse de lo que ya fueron capaces de hacer apenas mes y medio atrás, cuando en lo que también parecía un imposible (en ese momento los blancos acumulaban un 29-2 como locales en lo que iba de curso) asaltaron el Movistar Arena comandados por Marce Huertas y Patty Mills.