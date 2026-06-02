La Laguna Tenerife, con más lesionados y un equipo de jugadores 'bajitos' para tratar de sorprender al Real Madrid en el playoff de cuartos

La enésima reinvención a la hora del playoff. Sin presión tras haber cumplido con el reto de meterse -por séptimo curso seguido- en las eliminatorias por el título, pero lastrado por un rosario de lesiones que no tiene fin, La Laguna Tenerife no renuncia a nada en su eliminatoria de cuartos de final, aquella que le mide a partir de este martes por la noche al Real Madrid (20:00, Movistar Arena). Un cruce al mejor de tres partidos en el que el inicial suele ser clave en el devenir de un cara a cara donde no valen licencias. Batalla, pero no en las alturas ya que tanto blancos como aurinegros llegan mutilados por los problemas físicos y sin apenas cincos puros.

Fran Guerra, el último en lastimarse

Con la ya conocida baja de Gio Shermadini, Txus Vidorreta tampoco podrá disponer de Fran Guerra, que no se ha recuperado a tiempo del esguince en su tobillo izquierdo que sufrió durante la segunda parte del choque del pasado viernes contra el Bilbao. El recién fichado Kevin Yebo, más un cuatro y medio que un center nato, deberá por tanto multiplicar su presencia en cancha, donde también oficiará como habitual poste el socorrido Tim Abromaitis, que recientemente ha rescatado su mejor versión jugando precisamente cerca del aro.

Joasn Sastre trata de defender a Maledon en el partido de liga regular. / ACB Photo

No difiere mucho la situación en el Real Madrid, que en apenas un par de semanas se quedaba sin sus tres centers: EdyTavares, Alex Len y Usman Garuba. Los blancos se han tratado de mover como mejor han podido en un mercado limitado, y lo han hecho con el fichaje del turco Omer Yurtseven (ya ha jugado dos partidos), que será el único siete pies sobre la cancha del Movistar Arena; y ya estos mismos días con el maliense Mady Sissoko, que militó hasta la fecha en el Trieste, conjunto al que ya se midió el Canarias en la segunda fase de la BCL.

Ante esta tesitura, a La Laguna Tenerife no le queda otra que volverse pequeño para tratar de hacerse grande. Un obligado small ball al que los aurinegros no parecen hacerle ascos, con Patty Mills al dos, incluso Wes Van Beck al tres y Tim Abromaitis ejerciendo de falso cinco. Pero lo cierto es que con las otras bajas, las de Rokas Giedraitis y Bruno Fitipaldo, y con Marce Huertas y Aaron Doornekamp aún dejando atrás los problemas físicos de las últimas fechas, tampoco poseen mucho margen los isleños, que podrían sufrir con la presencia física en las posiciones exteriores de jugadores como Mario Hezonja y Alberto Abalde.

El 'rock and roll' que promulga Vidorreta

Y en esa tesitura de encontrar grandes remedios a sus grandes males, el Canarias viene lanzando mensajes subliminales. Y lo hace por medio del rock and roll a modo de paralelismo de imprimirle varias marchas más a su tradicional baloncesto pausado. Una velocidad extra en la que Mills siempre ha brillado y en la que podrían encontrarse también muy cómodos las dos últimas incorporaciones aurinegras, el base islandés Elvar Fridriksson, y el mentado Yebo.

Un ritmo vivo y alegre que hace apenas mes y medio ya le dio réditos superlativos al cuadro lagunero con su victoria por 90-95 (con 43 puntos entre Mills y Huertas) en este mismo escenario. Desde aquel tropiezo, el conjunto de Sergio Scariolo solo ha sacado adelante uno de los cuatro siguientes duelos en casa, dentro de una serie de cinco derrotas en global. Si hoy el Canarias sube decibelios y es capaz de incomodar al Madrid, podría tener licencia para soñar en grande.