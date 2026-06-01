La Laguna Tenerife, siete temporadas con los mejores números desde el tiro libre de toda la Liga Endesa

Un seguro de vida cada vez que va a la línea. Cuando en el verano de 2019 el CB Canarias llevó a cabo una revolución en su plantilla, los rectores aurinegros insistieron en un estilo de jugador con el común denominador de una marcada veteranía y de un hogar (pareja e hijos) ya consolidado. De manera consciente o no, este cambio integral también trajo consigo una característica que se ha mantenido hasta la fecha: baloncestistas más que fiables en los tiros libres.

Una tendencia con Marcelinho Huertas y Gio Shermadini -tanto en volumen como en porcentaje-, como punta de un iceberg que ha permanecido casi inalterable a lo largo de estos siete años. El 82,74% firmado por el conjunto isleño en la recién finalizada fase regular es otra muesca más a una regularidad y fiabilidad superlativas. Tanto, que en este periodo de siete ejercicios solo en uno el cuadro lagunero no fue el mejor de la ACB, y todo pese a que en aquella 23/24 su 80,73 (superado por 11 centésimas por el Real Madrid) le hubiera valido para ser el líder en muchas otras campañas de historia de la liga.

Por encima del 81% de media

Desde la 19/20 hasta la actual 25/26 el Canarias ha convertido 3.586 de los 4.408 libres de los que ha dispuesto en las diferentes fases regulares. O lo que es lo mismo, un 81,352% de puntería. Valor ya de por sí de matrícula y que adquiere mayor valor al compararlo con el resto de equipos. El Real Madrid, su rival ahora en cuartos, sería el segundo en esta lista, a casi tres puntos porcentuales de los laguneros: 78,688%.

Gio Shermadini lanza un libre. / Arturo Jiménez / t

Ese 81,35% canarista dentro del citado lapso se explica, en gran medida, porque solo en una campaña los aurinegros no superaron el 80% de acierto. Ocurrió en la 22/23, donde su 78,6% le valió, sin embargo, para comandar esta tabla estadística, aventajando en seis décimas al Joventut (77,98).

La de esta 25/26, la tercera mejor marca de la historia

En estas 34 últimas jornadas La Laguna Tenerife anotó 609 de sus 736 intentos, lo que se traduce en un 82,74% de fiabilidad, marca que pasa a ser la tercera mejor de toda la historia de la ACB. Por delante, el Valencia de la 13/14, que acabó con un 82,9% de acierto; y el propio conjunto tinerfeño de la 20/21, que con la dificultad añadida de tener que jugar 36 partidos en lugar de los 34 habituales, se disparó hasta un 83,28%. De hecho, este Canarias cuya columna vertebral se formó en la 19/20 ostenta cinco de las 13 mejores marcas históricas desde el 4,60.

Ese rendimiento sobresaliente a nivel colectivo en el bando aurinegro va de la mano con la fiabilidad individual de varios de sus jugadores. El más reseñable, sin discusión, Marcelinho Huertas, que acaba por tercer curso consecutivo (el cuarto como canarista) con los guarismos más altos de la liga desde el 4,60. Su 94,04% de este ejercicio es solo un ejemplo más de un periodo en el que el paulista está, en total, en promedios superiores al 90 por ciento: 91,24% tras su 521/571.

Hasta ocho jugadores por encima del 80%

Pero es que además del brasileño, cuenta a sus órdenes con hasta siete jugadores más que se han movido por encima del 80 por ciento de puntería. Tanto, que su grave lesión apartó a Rokas Giedraitis de batir a Huertas, gracias a su 43/44 (97,7%). Del resto, Fitipaldo está en un 87,7%, Abromaitis en un 86,2%, Van Beck en un 86%, Mills en un 84%, Shermadini en un 83,8%, mientras que Scrubb alcanza un 80,8%.

Tim Abromaitis, lanzando un tiro libre. / Arturo Jiménez / t

Prestaciones que La Laguna Tenerife debe extender ahora a la eliminatoria contra el Real Madrid para tratar de aumentar sus opciones de hacer saltar la banca y, como el pasado curso, plantarse en semifinales.