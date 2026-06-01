Sorteo de 5 entradas dobles para el La Laguna Tenerife–Real Madrid de los cuartos de final de la Liga Endesa

La emoción de los playoffs llega a Tenerife y lo hace con un duelo de máximo nivel. La Laguna Tenerife afronta una nueva eliminatoria por el título ante uno de los grandes favoritos de la competición, el Real Madrid, en un encuentro que promete un gran ambiente en las gradas del Pabellón Santiago Martín y una intensa batalla sobre la pista.

Con motivo de esta cita histórica, EL DÍA pone en marcha un sorteo de 5 entradas dobles entre sus lectores para que puedan vivir en primera persona el arranque de los cuartos de final de la Liga Endesa.

Los aficionados al baloncesto tendrán así la oportunidad de asistir gratuitamente a un choque de enorme trascendencia para las aspiraciones del conjunto aurinegro, que buscará hacerse fuerte en casa para dar el primer paso hacia las semifinales, un partido clave que se disputará el jueves 4 de junio, a las 20:00 horas.

La Laguna Tenerife busca el apoyo de su afición en un momento decisivo

La Laguna Tenerife llega a la fase decisiva de la temporada consolidado entre los equipos más competitivos de la Liga Endesa. El conjunto dirigido por Txus Vidorreta ha vuelto a firmar una campaña destacada, manteniéndose en la zona alta de la clasificación y demostrando su capacidad para competir frente a cualquier rival.

Ahora, ante un Real Madrid acostumbrado a luchar por todos los títulos, el factor cancha puede resultar determinante. Por ello, desde el club se espera una gran respuesta de la afición aurinegra para convertir el Santiago Martín en una auténtica caldera y empujar al equipo en un partido clave para el futuro de la eliminatoria. La presencia de los seguidores será fundamental para ayudar a La Laguna Tenerife a afrontar con garantías este exigente reto.

Mucho más que baloncesto: vive una noche inolvidable en el Santiago Martín

Presenciar un encuentro de La Laguna Tenerife en el Santiago Martín supone mucho más que ocupar un asiento en la grada. Es formar parte de una afición entregada, vibrar con cada canasta y disfrutar de una atmósfera única que convierte cada partido en una experiencia especial para los seguidores del baloncesto.

A través de iniciativas como este sorteo, EL DÍA apuesta una vez más por acercar el deporte de élite a sus lectores, dándoles la posibilidad de asistir a uno de los grandes acontecimientos de la temporada y experimentar en primera persona la intensidad de los playoffs de la Liga Endesa en el corazón de Santa Cruz de Tenerife. Una oportunidad exclusiva para disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel sin coste alguno.

Los afortunados ganadores podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para asistir al partido junto a la persona que elijan.

💛 La energía y el ambiente incomparable del Santiago Martín, uno de los recintos de referencia del baloncesto español.

🔥 Un emocionante duelo de cuartos de final entre La Laguna Tenerife y Real Madrid, dos de los equipos más destacados de la competición.

Una cita perfecta para disfrutar del mejor baloncesto en directo y vivir desde dentro una de las grandes noches de la temporada en un escenario emblemático del deporte nacional.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar en el sorteo de 5 entradas dobles para el La Laguna Tenerife-Real Madrid es muy sencillo. Los lectores deberán seguir las instrucciones a seguir:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará al mediodía del miércoles 3 de junio. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir el baloncesto desde dentro y animar al La Laguna Tenerife en el Santiago Martín.

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀