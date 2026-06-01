La Laguna Tenerife, el equipo de toda la Liga ACB que menos balones ha perdido, y con diferencia, en estos cinco últimos años

Al igual que Marcelinho Huertas ha mandado en los tres últimos años en el apartado de asistencias repartidas, La Laguna Tenerife, en global, extrapola este reinado a su fiabilidad con el balón en las manos. Una seguridad que, también por tercer curso consecutivo, le ha llevado a ser el conjunto que menos bolas pierde en la fase regular de la Liga Endesa.

Un particular reinado que incluso se extiende al lustro más reciente. Y es que pese a un ejercicio 22/23 discreto (fue sexto en este apartado), los de Txus Vidorreta también habían sido los mejores en la reseñada faceta en la 21/22. Una regularidad que lleva a los aurinegros a no tener rival en este sentido a lo largo de las cinco fases regulares más recientes.

Los únicos con menos de 2.000 regalos

Un tramo, el que transcurre desde la 21/22, en el que el CB Canarias es el único conjunto que, en un total de 170 encuentros de liga regular, ha perdido menos de 2.000 balones. En concreto 1.916, lo que supone 146 menos que el siguiente plantel más seguro, el Joventut. O lo que es lo mismo, el cuadro isleño promedia 11,27 pérdidas frente a las 12,12 de la Penya.

Fran Guerra busca a quién pasar en el partido del CB Canarias ante el Bilbao Basket. / Andrés Gutiérrez / t

Pero es que La Laguna Tenerife ha firmado, en esta 25/26, la que es su mejor marca de balones perdidos en sus más de dos décadas en la élite. Se dejaron los aurinegros por el camino un total de 361 posesiones, lo que supone 10,61 por encuentro. Justamente una menos que las 362 que contabilizaron el pasado ejercicio. Es, el actual, el tercer mejor registro de los últimos 25 años dentro de la Liga ACB.

Estilo pausado... con algo de riesgo

Esta cifra tan pequeña se explica, en buena medida, por el estilo pausado y de bajas posesiones que estila el CB Canarias, aunque con el contrapunto del riesgo que corre habitualmente un Marcelinho Huertas que ofrece mucho rédito en sus tomas de decisiones, pero que también ha acabado cometiendo 2,76 pérdidas por duelo. El segundo registro más alto de toda la ACB. En el otro lado de la balanza, el resto del plantel: ningún otro jugador alcanza las 1,5 pérdidas.

Paradójicamente, el CB Canarias ha terminado de consolidar la reválida de este particular reinado (el Joventut cometió 0,71 más por choque) en unas cuatro últimas jornadas, en las que solo fue capaz de vencer en una ocasión. Y es que ante Barcelona (7 pérdidas), el el Joventut (6), el Granada (7) y el Bilbao (10) los isleños han promediado 7,5 regalos.

Casi la mitad de partidos con menos de diez

De los 34 partidos de la fase regular recién concluida, el Canarias cometió 10 o menos pérdidas en 16 de ellos –prácticamente la mitad–, con un mejor registro en la visita del Baskonia a Los Majuelos, donde solo concedió cinco posesiones. A solo una del guarismo más bajo en este lustro: cuatro frente al Bilbao en la 23/24. En el otro extremo, los 21 regalos de la visita al Burgos, que terminó con una clara derrota de los isleños.

Pero esta fiabilidad con el balón por parte del CB Canarias no solo queda patente en la ACB. Y es que el conjunto isleño también fue el mejor en esta faceta en la Basketball Champions League 25/26. En 17 partidos los de Txus Vidorreta promediaron 9,8 pérdidas, si bien esta seguridad no le sirvió para evitar la derrota en semifinales frente al Rytas (nueve regalos aquel día).

El segundo registro más bajo en la historia de la BCL

Ese registro de 9,8 no solo fue el dato más bajo del CB Canarias en su diez años de andadura en la BCL, sino también el segundo mejor global desde la creación del torneo auspiciado por la FIBA. Solo lo superan las 9,2 pérdidas de la Virtus en la 18/19, cuando dejó sin título a los isleños. Ya en la temporada 24/25 el cuadro isleño había sido el mejor de esta faceta dentro del torneo continental. En ese caso con 10,9 regalos. En la 23/24, por su parte, los laguneros ocuparon la tercera plaza de este ránking: 11,6 de media.

Ahora queda que los canaristas, en su cruce de cuartos de final frente al Real Madrid, den continuidad a estas notables prestaciones para que aumenten sus opciones de acceder a semifinales.