Patty Mills, jugador de La Laguna Tenerife: el líder de las estadísticas... que no aparece en las estadísticas

Nadie duda de la impronta que, en todos los sentidos, ha provocado la llegada de Patty Mills para La Laguna Tenerife. En estos casi tres meses el australiano ha otorgado una nueva dimensión al club lagunero, que ahora tiene la ocasión de confirmar este salto de calidad dando la sorpresa en los playoff por el título de la ACB, tras haber naufragado en la Final Four de la BCL.

Patty Mills, durante el duelo del CB Canarias contra el Bilbao. / Andrés Gutiérrez / t

Pero al margen del impacto global, los números que viene firmando hasta la fecha Mills tampoco entrañan debate. Tanto que, de extrapolarse a la fase regular entera, Patty bien podría aparecer en las primeras posiciones de varios apartados estadísticos de la competición. Así mantiene Mills, después de 11 partidos en la ACB, una notable cadencia anotadora, que le lleva a promediar unos sobresalientes 0,84 puntos por minuto en pista. Sería el séptimo mejor registro en la historia de la ACB.

Mano a mano con Luwawu-Cabarrot

Esa prolijidad ofensiva posee otra lectura: 18,636 puntos de media. Unos guarismos que hubieran llevado al australiano a una lucha codo a codo para ser el máximo anotador de la fase regular. De hecho, Timothe Luwawu-Cabarrot acabó primero en este apartado con 18,687. Apenas cinco centésimas más de promedio que el jugador canarista. Sin embargo, Mills no aparece en este ránking porque para ello necesitaría haber disputado, según establecen los criterios de la ACB, al menos las dos terceras partes de la fase regular: 23 encuentros, cuando Patty se quedó en 11. Y es precisamente este mismo requisito el que cierra la puerta al australiano en otra clasificación, la de los triples.

Más canastas de tres que nadie

Pese a haber acertado en solo uno de sus siete lanzamientos contra el Bilbao el pasado viernes, Mills ha promediado en esta fase regular 3,36 triples convertidos por duelo. Muy por encima del líder en esta faceta. El citado Luwawu-Cabarrot, que se quedó en 2,69 de media. En los últimos 20 cursos solo otros tres jugadores acabaron una fase regular con más triples convertidos por choque: Markus Howard, que hizo 3,7 en la 23/24; Jarrel Eddie con 3,5 en la 19/20 (aunque con el asterisco de que solo se jugaron 23 jornadas); y Taqwa Piñero, que se fue a 3,45 en la 08/09.

Donde sí tiene presencia Mills es en otros apartados donde las notas de corte son menos restrictivas. Así, y pese a cerrar la fase regular con un 1/7 desde el arco, el australiano promedia un 44% de acierto en triples, la octava mejor nota de la competición. Además, el dorsal 88 canarista sería decimotercero en valoración (14,5) y decimosegundo en faltas recibidas (3,8).

Van Beck, el mejor triplista canarista de la historia

El que sí aparece en lo más alto de un ránking –y pese a que se perdió varios partidos por decisión técnica– es Wes Van Beck. Concretamente en el del porcentaje de triples. El escolta norteamericano cerró la fase regular con un 52,75% de acierto, de las mejores marcas en la historia de la competición y, por extensión, convirtiéndose en el aurinegro más fiable de siempre desde más atrás de la línea.

El de Houston supera, por ejemplo, el 48,3% de Kyle Witljer en la 21/22 (lo que le sirvió para ser segundo), y el 48% de Tyler Cavanaugh en la 20/21 (tercero mejor aquel curso). El siguiente registro más destacado en el club isleño lo posee ahora Tim Abromaitis, que con un 46,2% de efectividad fue el octavo más certero de la temporada 24/25. Junto a Van Beck, varios jugadores canaristas más alcanzaron o superaron el 40% de efectividad. Clave para que en el global La Laguna Tenerife acabara esta fase regular como el mejor conjunto desde el 6,75, con un 39,59% de efectividad.