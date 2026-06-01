Liga Endesa
Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, jugadores de La Laguna Tenerife, otra vez en los mejores quintetos de la Liga Endesa
Tanto el base brasileño como el pívot georgiano han estado entre los formaciones más destacadas de la competición en cada uno de los siete años que llevan en el CB Canarias
Marcelinho Huertas y Gio Shermadini alargan su idilio con los quintetos ideales de la Liga Endesa. Por séptimo curso consecutivo, los mismos que tanto el brasileño como el georgiano llevan en el CB Canarias, ambos han sido incluidos en una de los dos mejores formaciones de la competición tras las elecciones llevadas a cabo por parte de entrenadores, jugadores, medios de comunicación y aficionados.
En este caso, Huertas y Shermadini han estado incluidos en el segundo quinteto ideal junto a Ricky Rubio (Joventut), Gonzalo Corbalán (Burgos) y Edy Tavares (Real Madrid). En el mejor quinteto aparecen Jean Montero (Valencia Basket), David DeJulius (UCAM Murcia), Mario Hezonja (Real Madrid), Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) y Luka Bozic (Coviran Granada).
Huertas y su mejor año en anotación
Tras ser el MVP del pasado ejercicio, Marcelinho Huertas viene de hacer, con ya 43 años, la fase regular más anotadora de su carrera, con 15,6 puntos de media, a lo que ha añadido 5,7 asistencias (el mejor de la competición por tercer año seguido), , 2,6 rebotes y 0,6 recuperaciones para 16,2 de valoración. Su mejor actuación data del enfrentamiento contra el San Pablo Burgos, día en el que se fue hasta los 28 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias y 37 de valoración.
Por su parte, Gio Shermadini también se mantiene fiel a la tradición, y por octava vez (Huertas lleva nueve) cuenta con presencia entre los mejores de la Liga Endesa. En este caso, y pese a estar fuera de combate en este tramo final por culpa de una arritmia, lo ha hecho gracias a unos promedios de 13,3 puntos, 4,9 rebotes, 0,9 asistencias, 0,4 tapones y 17,8 de valoración en 21:42. Los 28 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias para 38 de valoración ante el Manresa fueron su mejor producción del curso.
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