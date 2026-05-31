Liga Endesa
Marcelinho Huertas, base de La Laguna Tenerife, quinta ocasión en la que acaba como máximo asistente de la Liga ACB
El base brasileño alcanza un hito que solo Elmer Bennett había logrado en las más de cuatro décadas de historia de la competición
La asistencia como rutina. Gracias a los cuatro pases de canasta que repartió este pasado viernes contra el Bilbao Basket, Marcelinho Huertas ha acabado liderando, un curso más, el apartado de jugador más generoso de la Liga ACB. Es la quinta vez que el paulista alcanza este hito. Las tres últimas de manera consecutiva tras haberlo logrado previamente en la 24/25 (7,1 de media) y en la 23/24 (6,4). También se había hecho acreedor de este galardón virtual en su primer ejercicio con el CB Canarias (8,1 en la 19/20), tras haberlo hecho previamente con el Baskonia: 5,9 en la 10/11.
Mano a mano con Shannon Evans
Ahora al paulista le ha bastado con un guarismo algo inferior para revalidar su particular corona. Lo ha hecho con 5,65 asistencias por duelo y por delante de Shannon Evans en una cerrada lucha hasta la jornada final. El norteamericano del Andorra fue mordiendo poco a poco lo que parecía una sólida renta por parte del jugador canarista. Con sus cuatro pases del viernes, Huertas salvó su título y que su rival se quedó en 5,53. Con cuatro asistencias más (dio seis ante el Barça) le hubiera arrebatado el primer puesto a Huertas.
Con esta quinta ocasión siendo el máximo asistente de la fase regular, Huertas firma otro hito histórico en la ACB. Y es que en más de 40 años de historia solo otro jugador había logrado media decena de coronas como máximo asistente. Se trata de Elmer Bennett, el mejor en este apartado en los ejercicios 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 03/04. Detrás queda Pablo Laso con cuatro: 88/89, 92/93, 93/94 y 94/95. Con las 164 que suma hasta el momento, Huertas totaliza 3.384 asistencias en ACB (5,66 por choque), de las que 1.553 han llegado en sus siete cursos como canarista.
Su fase regular más anotadora en ACB
Pero es que al margen de seguir siendo tan generoso como siempre, Huertas ha firmado la que es su fase regular más anotadora de las 19 que ya acumula dentro de la Liga Endesa. Lo ha hecho, a sus 43 años recién cumplidos, con 15,6 puntos de media (séptimo máximo realizador del torneo), y dejando atrás los 14,3 tantos del pasado curso y los 14,6 que había firmado con el Bilbao en la 07/08. El brasileño, con 7.391 puntos, ya es el noveno jugador más anotador de la historia, y se sitúa a 44 tantos de la octava plaza, en propiedad de Álex Mumbrú.
Además, el base paulista acumula ya en su carrera en España, y después de un total de 726 partidos, un total de 16.141 minutos en cancha, lo que supone ser el noveno que más suma en la historia de la competición. A falta de la serie de cuartos contra el Real Madrid, Huertas tiene a solo 67 minutos subir otro escalón en este ránking, para lo que tendría que superar los 16.208 de Carlos Jiménez.
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