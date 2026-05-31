La nefasta racha de La Laguna Tenerife contra el Real Madrid en los partidos de eliminatorias

Tumbar una barrera histórica para jugar sus terceras semifinales ligueras. Sin apenas tiempo para el resuello tras su partido del viernes contra el Bilbao Basket, La Laguna Tenerife se pone ya en modo playoff para afrontar, por novena vez en los últimos diez cursos, la pelea por el título de la Liga ACB. Lo hacen los isleños, sin embargo, con unos antecedentes nada halagüeños para poder soñar en grande.

El adversario más encontrado

Se las ve el CB Canarias, a partir de este martes, con el Real Madrid. Seguramente su adversario más encontrado a lo largo de estos 14 años que el cuadro lagunero acumula de forma consecutiva en la élite nacional. Por mucho que en el último episodio entre ambos el equipo isleño ganara en el Movistar Arena (90-95) en un clinic de baloncesto de muchos quilates. Una sensación de impotencia en sus choques directos que aumenta, más si cabe, en los duelos con la condición de eliminatorias.

Desde que regresó a la máxima categoría del basket español, el CB Canarias se las ha visto con el Real Madrid en 35 ocasiones en partido oficial. De ellas, 28 en las diez campañas más recientes. En tres competiciones diferentes. En este lapso, ocho de esos duelos han sido en diferentes tipos de eliminatorias. Y todos ellos acabaron de la misma manera: derrota del conjunto lagunero.

La reedición de los cuartos de la 17/18

La de este 25/26 será la reedición de la serie de cuartos que ya enfrentó al Real Madrid y al CB Canarias en la 17/18. En aquella ocasión ambos llegaron también como líder y octavo de la fase regular respectivamente. Con los blancos primeros con holgura, y los aurinegros apurando casi hasta el suspiro final para pasar el corte.

Pese a firmar dos derrotas decorosas (83-73 en la capital, y 75-84 en el Santiago Martín), el Canarias no tuvo casi opciones de pelear por ninguno de los dos partidos. Facu Campazzo y Sergio Llull (más el lesionado Walter Tavares) por un lado, y Tim Abromaitis por el otro son los supervivientes de aquellos cruces.

Tres antecedentes coperos

Al margen de ese antecedente que se repite a partir del martes, el Canarias y el Madrid han jugado otros seis compromisos a vida o muerte. Tres de ellos de la Copa del Rey, concretamente en las ediciones de 2018, 2021 y 2022. Fue la intermedia, la posterior a la pandemia y en un Movistar Arena totalmente vacío, en la que el conjunto lagunero más cerca estuvo de la victoria, con un 22-40 mediado el segundo acto, y un solo punto abajo (71-70) cuando restaban menos de cinco minutos para la conclusión fueron sus mayores resistencias en un choque que acabaría con un 85-79 para los de Pablo Laso.

En los otros dos partidos del torneo del KO –ambos de semifinales–, la derrota lagunera fue más clara: 59-77 en 2018, si bien los de Vidorreta llegaron a estar nueve arriba antes del descanso para terminar encajando un parcial de 10-27. En 2022, el 94-74 dejó menos lugar a la sorpresa.

Y otros tantos en la Supercopa

La nómina de choques sin red entre el Canarias la completan tres compromisos de Supercopa Endesa. Y es que en las tres comparecencias aurinegras en el torneo que abre cada temporada, La Laguna Tenerife siempre ha quedado emparejado en semifinales contra el cuadro blanco... y en todas ha terminado cayendo.

En el primero de estos episodios, el de 2020 en el Santiago Martín, los laguneros no tuvieron opciones de pelear por el triunfo (79-92), todo lo contrario que 12 meses después y en el mismo escenario, cuando los isleños (llegaron a estar 10 arriba) batallaron hasta el suspiro final para hacer saltar una sorpresa que no se produciría (70-72).

Mucho más cruel fue el desenlace de la última Supercopa, donde el Canarias repitió un guion similar, pero con una resolución dramática: ventaja de 35-49 en el minuto 22 y 56-63 en el 33, y dos triples errados dentro de los 30 segundos finales (Marce Huertas primero y Jaime Fernández en la jugada definitiva) que hubieran permitido a La Laguna Tenerife plantarse en la final.

David Kramer machaca ante la defensa del CB Canarias en la Supercopa de 2025. / ACB Photo

Ponerle fin a esta errática serie no conllevaría ahora un botín tan grande como el que habría amasado en aquellas ocasiones pretéritas, pero sí serviría para que el CB Canarias pusiera un pie en las que serían sus terceras semifinales de la Liga Endesa.