Previa La Laguna Tenerife - Sume Bilbao: con los deberes hechos, con tareas por mejorar

Acabar bien antes de su reencuentro con el playoff. Una vez esquivada la racha que le llevó a sufrir siete derrotas consecutivas, La Laguna Tenerife pone fin esta tarde a su fase regular de la Liga Endesa, y lo hace con los deberes hechos pero con la conveniencia de superar algunas tareas más para llegar en las mejores condiciones posibles al examen final. Prueba exigente la de hoy, ya que el conjunto lagunero se las verá con el Bilbao Basket, que tratará de cerrar en el Santiago Martín su presencia entre las series por el título.

Sin la presión de ganar imperiosamente, el duelo de esta 34ª jornada debe servirle al CB Canarias para varios propósitos. El primero de ellos, y a tenor de lo que le viene ocurriendo en las semanas más recientes, salir indemne dentro del apartado físico, toda vez que su nómina actual de lesionados para el epílogo del curso contempla lo que perfectamente podría ser un quinteto titular: Bruno Fitipaldo, Marce Huertas, Rokas Giedriatis, Aaron Doornekamp y Gio Shermadini. Ayer Txus Vidorreta reveló que la evolución de sus respectivas dolencias podrían permitir la reaparición tanto de Huertas como de Doornekamp, si bien el hecho de que los playoff estén a la vuelta de la esquina (arrancarían para los laguneros el martes o el miércoles) invita a la máxima de las prudencias.

Precisamente ese rosario de bajas ha llevado al club tinerfeño a apuntalar su plantel como mejor y más rápido ha podido. Lo ha hecho con Elvar Fridriksson y Kevin Yebo. El primero ya dejó buen sabor de boca en su debut el Granada, y el pívot alemán apunta a darle más chispa y ritmo al juego del cuadro aurinegro. El rock and roll del que inconscientemente -o no- hablaba hace unos días Txus Vidorreta. De la integración y rendimiento de estas dos llegadas dependerán en buena medida las prestaciones del Canarias en un playoff ya asegurado, pero en cambio no definido.

Y es que en caso de perder hoy el cuadro lagunero acabará en octava posición, midiéndose contra el Real Madrid a partir del martes día 2. Sin embargo, en caso de derrotar al Bilbao el Canarias se mantendrá en su actual séptima plaza, por lo que el abanico de rivales sería mucho más grande. Por número y tiempo de espera. A ese segundo puesto optan Murcia, Valencia, Barça y Baskonia, pero el hecho de que quede pendiente un Barça-Baskonia el domingo por la tarde mantendría en vilo hasta ese momento al plantel aurinegro. En el lado positivo de la balanza, tener un día más de descanso y la integración de los recién llegado.

Lo de esta tarde bien podría calificarse como un simulacro de lo que se va a encontrar el Canarias en los cuartos. Por la calidad de su rival y por lo que se juegan en el envite. El cuadro de Jaume Ponsarnau depende de sí mismo para acabar entre los ocho primeros, aunque también le valdría una derrota del Unicaja en la cancha del Baskonia. Además, el equipo vizcaíno tratará de repetir la puesta en escena firmada en el choque de la primera vuelta ante los tinerfeños. En aquella ocasión a los de Vidorreta se le complicó su pase a la Copa tras caer por 95-78 en Miribilla tras ser sacados del campo en la primera parte: 55-33. La Laguna Tenerife tiene prohibido repetir hoy, al menos por el bien de sus sensaciones más inmediatas, aquellos 20 primeros minutos.