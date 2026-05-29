El CB Canarias cae en el último partido de la fase regular contra el Bilbao (82-87) y jugará ante el Real Madrid en cuartos de final

Despedida a la fase regular con derrota antes de jugarse los cuartos contra el Real Madrid. La Laguna Tenerife ha caído este viernes contra el Bilbao Basket (82-87) con lo que finaliza octavo (balance de 18 triunfos y 16 derrotas), puesto que le llevará a medirse, a partir del martes, y en una eliminatoria al mejor de tres encuentros al cuadro blanco, el líder en este tramo inicial del campeonato.

Pese a llevar la delantera en buena parte de la primera mitad (aunque siempre con rentas cortas), un parcial de 0-11 mediado el tercer acto, y otro a continuación de 2-11, ya dentro del periodo final, obligaron a los de Txus Vidorreta a ir a remolque en busca de una remontada que nunca llegó.

La noticia positiva la dejaron Marce Huertas y Aaron Doornekamp, que reaparecieron tras un par de semanas de baja, mientras que debutó Kevin Yebo, autor de cuatro puntos y dos rebotes en algo menos de 13 minutos. Jaime Fernández, autor de 15 tantos y tres asistencias, fue el más destacado del equipo lagunero.

Inicio con mucha chispa en ataque

Entre la chispa y verticalidad de Elvar Fridriksson -titular en su primer partido en el Santiago Martín-, el buen hacer de Scrubb y la conexión bidireccional Mills-Guerra, el Canarias firmó una notable puesta en escena en ataque (10-4) con la que lograba compensar, pese a su actividad atrás, las imparables continuaciones de Hlinason a los 2x1 para acabar en mate (10-8).

Pero ahí el cuadro aurinegro perdió la referencia ofensiva adecuada. Por puntería (0/5 en triples y 2/5 en libres) y también por cierto exceso de revoluciones pese a su actividad en el rebote ofensivo. Con tiros mal seleccionados y al borde la posesión, los de Txus Vidorreta sufrieron ante la electricidad de un físico Melvin Pantzar y vieron como se esfumaba su renta inicial (15-15, 9').

Fran Guerra es objeto de falta por parte de Hlinasson. / Andrés Gutiérrez / t

En un partido cada vez más espeso en ataque, el CB Canarias sumó a cuentagotas (20-15 tras triple de Abromaitis), pero en cambio le costó contener la calidad yendo hacia el aro de Hilliard y los tiros abiertos de Normantas y Font. Situación que derivó en un 0-8 que, pese a una recuperación bajo el aro, llevó a Vidorreta a pararlo (22-25, 14').

Aparecen los nuevos

En la reordenación de ideas emergieron las dos nuevas piezas del CB Canarias, aportando una notable actividad en los dos lados de la pista y liderando un 7-0 para el 29-25. Sin embargo, ese amago de recuperación no fue total, ya que el Canarias se vio penalizado por dos pérdidas casi gratuitas de Huertas (cinco en total del equipo en el segundo cuarto), así como por la falta de tacto final de Fernández en sendas penetraciones.

Sin que apenas variara la cadencia anotadora, un posteo finalizado con la izquierda de Fran Guerra, y un triple del citado Jaime al menos le sirvieron al Canarias para irse al intermedio con una pequeña renta (34-32). Ventaja en la que mucho tuvo que ver su sacrificio defensivo (sabiendo minimizar el daño de Jaworski y Normantas), toda vez que sus prestaciones ofensivas estaban siendo más que discretas: 10/21 en tiros de dos y 3/11 en triples.

El daño interior de Hlinason y un parcial de 0-11

De vuelta a la pista Scrubb y Mills trataron de darle algo de vida al aataque canarista (41-38), pero en cambio se toparon de lleno con Hlinason. El islandés finalizó con facilidad bajo el aro varias veces seguidas y fue todavía más desequilibrante en labores defensivas, intimidando y forzando varias faltas en el rebote, metiendo en el bonus en apenas tres minutos a los locales (11/14 en libres de los vizcaínos en ese periodo), descolocados al no saber dar con la tecla. Un desajuste traducido en un 0-11 para e 41-49.

Esa situación de zozobra supuso un efecto rebote para los aurinegros, que empezareon a soltarse en ataque, primero en lo que fue in intercambio de canastas (47-54), pasando a continuación a un pequeño arreón tras un par de buenas defensas y sendas apariciones en ataque de Van Beck (54-56). Pero de nuevo la recuperación canarista se quedó a medio camino, ya que pequeños desajustes defensivos, así como una pizca de suerte en los visitantes dejó seis abajo a los de Vidorreta (56-62) antes de los 10 minutos finales.

El Canarias apostó buena parte de sus opciones de remontada a su aportación desde el arco, aunque su falta de puntería contrastó con el acierto pleno (3/3) de un Bilbao que ayudado por alguna pifia mayúscula de los colegiados puso la directa gracias a un 2-11 que obligó a Vidorreta a gastar un tiempo muerto para evitar que la opción de luchar por séptimo se le escapara antes de tiempo (63-77).

Remontada canarista a medio camino

Y como en el episodio anterior en el que se vio contra las cuertas, el CB Canarias tiró de orgullo. Apretó clavijas atrás (sin cinco puro en pista), fue más decidido hacia el aro rival (finalizaciones de Scrubb y Abromaitis), y además tuvo la puntería que le había faltado previamente desde el arco (75-79) para devolver, con un 12-2, el parcial recibido anteriormente.

En medio de ese intento de invertir el signo del marcador, el conjunto tinerfeño desperdición dos triples de Huertas y Fernández. Todo lo contrario que e Bilbao, que con la batuta de Pantzar y la definición de Hlinason (acabó con 20 puintos y 11 rebotes para 35 de valoración) abortó la intención aurinegra de finalizar en la séptima plaza la fase regular. Desde el martes espera el Real Madrid. El jueves, regreso al Santiago Martín en el segndo choque de la eliminatoria.