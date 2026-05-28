Txus Vidorreta presume de la ambición de La Laguna Tenerife para no llegar al 'playoff' como convidado de piedra

Que la temporada acabe lo más tarde posible. Eso es lo que pretende el vestuario del CB Canarias, un deseo verbalizado por su técnico Txus Vidorreta en la previa de su último partido de liga reuglar ante el Bilbao, y materializado en hechos con las rápidas llegadas de Elvar Fridriksson y Kevin Yebo para paliar el rosario de lesiones que viene afectando al conjunto lagunero en estas ultimas semanas. "Esto es una muestra más de la ambición que tenemos siempre en este equipo por ofrecer lo mejor a nuestros aficionados y llegar a lo máximo posible", señala el entrenador del conjunto lagunero.

Aclara Vidorreta que en el club existía "la sensación de estar entrando en un bucle". "Lo que te da la experiencia es que cuando tienes cuatro lesiones, igual juegas dos partidos más y otros dos de playoff y acabas con siete", expresa Vidorreta, para el que "ha sido muy importante" la llegada de estas dos piezas con el fin de "afrontar con ilusión este sprint final de temporada y, por qué no, tratar de dar la sorpresa en el playoff". "Sin ellos hubiera sido imposible", admite igualmente el preparador del cuadro isleño.

Elvar Fridriksson pasa el balón ante la atenta mirada de Txus Vidorreta. / E. Cobos (CBC)

Se congratula además Vidorreta de "tener la fortuna de encontrar dos jugadores que han aceptado la oferta" realizada por el cuadro aurinegro, una propuesta que compara con la llevada a cabo el pasado ejercicio a estas mismas alturas de la película. "Sin ser una locura lo que pagamos por [Yannick] Moran el año pasado, ellos cobran un tercio cada uno de lo que cobró Moran por un mes de trabajo. Y eso es lo que nos ha permitido el acceder al fichaje, Estamos muy agradecidos a los jugadores y a su entorno porque han demostrado muchas ganas de venir a ayudarnos", argumentó.

Dos jugadores que ayudarán

Cuestionado por lo que espera de ambos, el máximo responsable del banquillo canarista habla de Fridriksson como "un jugador experto e inteligente" y que "ha encajado muy bien en el equipo". "Está muy ilusionado y creo que está en en una situación buena para jugar al menos 15 minutos, porque llevaba ya prácticamente 10 días parado", añadió, para reconocer que su llegada cuajó ahora tras un primer intento fallido. "Era una opción que nos dieron como posible cuando Marce se lesionó. Ya contábamos con que iba a poder estar, y ahora ha habido una segunda oportunidad y creo que precisamente, porque se quedó con las ganas la anterior vez, pues la ha cogido ahora con muchas ganas y mucha ilusión", añadió sobre el islandés.

Yebo se dispone a anotar en su primer entrenamiento con el CB Canarias. / E. Cobos (CBC)

Sobre Yebo, Vidorreta admitió estar "empezando a conocerle". "Me parece que es un jugador que viene haciendo muy buenas campañas en Alemania, que es un cinco diferente, ya que es más un cuatro y medio, y creo que también nos va a ayudar mucho desde el principio", apuntó el técnico sobre el interior de pasaporte costamarfileño. "Tiene esa capacidad para ir fuerte al aro tanto en contraataque como después de rol; y entre las tres opciones que se nos presentaron decidimos rápidamente que Kevin era la mejor", añadió, para valorar también que "la rápida manera en la que él aceptó" la propuesta canarista.

Apenado por la baja de Gio Shermadini

Con la buena noticia de la evolución positiva de Marce Huertas y Aaron Doornekamp, que podrían incluso reaparecer ante el Bilbao Basket, Txus Vidorreta se sintió apenado por la baja de Gio Shermadini por culpa de la arritmia sufrida la pasada semana. "Contra el Joventut dio la sensación de que no había estado ante su mejor día, y luego nos hemos enterado del porqué. Ya se sentía raro durante el partido, e inmediatamente después de acabarlo fue cuando se le produjo la la arritmia. Lo mejor es que todo está bastante controlado, estable, y a la espera de que quienes saben, los servicios médicos de Hospiten, dictaminen qué es lo mejor", dijo del georgiano.

Pese a estar apartado de las canchas de manera indefinida, Vidorreta reveló que Shermadini sigue realizando vida con el CB Canarias. "Está haciendo trabajo en el gimnasio, porque le han pedido que no pare de golpe; hace los calentamientos con nosotros, y participa del inicio y del final del entrenamiento. Son buenas noticias después del susto mayúsculo que tuvimos a la mañana siguiente al partido contra el Joventut", concluyó el preparador del club lagunero.