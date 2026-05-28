La Laguna Tenerife se plantea cambiar la Basketball Champions League por la Eurocup

Cambio de rumbo a la vista. Según apuntan varios medios y periodistas internacionales, el CB Canarias estaría estudiando seriamente la posibilidad de cambiar de competición europea para la temporada 26/27. De esta forma, la entidad lagunera pasaría de jugar la Basketball Champions League, en la que ha militado desde hace diez campañas, a disputar la Eurocup.

Este trasvase al torneo que depende de la Euroliga podría llegar, según las mismas fuentes, con una garantía de licencia para los tres próximos ejercicios, prorrogable a otros dos más. Este movimiento tendría lugar a la inversa del ya realizado, cursos atrás, por la BCL, que por medio de un contrato cerrado (y su correspondiente premio económico previo) atrajo para su torneo a conjuntos como el Unicaja y el Galatasaray. Ahora, es la Eurocup la que contraataca en lo que apunta hacia un cambio de formato con muchos más equipos que los 20 de esta última campaña.

La documentación, encima de la mesa

De hecho, en poder del CB Canarias ya obra la documentación para la inscripción de las dos citadas competiciones continentales, antes de una decisión que la entidad aurinegra deberá tomar en los próximos días. El descontento con las actuaciones arbitrales en varios encuentros, así como la menos exigencia en el número de cupos (cuatro de la Eurocup por cinco de la BCL) podrían ayudar al club tinerfeño en la elección final.