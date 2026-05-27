Fridriksson y Yebo, soldados de reemplazo para Txus Vidorreta

Elvar Fridriksson estaba en Polonia a comienzos de mayo. El día 10 jugó por última vez con el Anwil Wloclawek, el club con el que había comenzado el curso. Se quedó a las puertas de participar en las eliminatorias por el título de Liga polaca. En esa misma fecha terminó la temporada para Kevin Yebo. Su equipo, el Niners Chemnitz, acabó en la duodécima plaza de la clasificación de la Bundesliga, fuera de los puestos de playoff. Desde hace tres días son compañeros. El destino quiso que sus trayectorias se cruzaran en un La Laguna Tenerife necesitado de refuerzos para compensar la acumulación de bajas por lesión y llegar con mayores garantías a los duelos por el título.

Fridriksson, base islandés de 31 años, fue anunciado como fichaje el 21 de mayo. Tuvo tiempo para estrenarse como aurinegro en la visita al Granada (96-109) de la penúltima jornada de la Liga Endesa. Con poco más de 48 horas en la plantilla, jugó cerca de 17 minutos y aportó diez puntos. Kevin, pívot alemán de 30 años, debutará este viernes en el encuentro con el Bilbao en el pabellón Santiago Martín. El pasado lunes fue noticia por su llegada al Canarias, al igual que Fridriksson, como soldado de reemplazo. Ambos se comprometieron con el club hasta el final de esta campaña, dure lo que dure. Y también comparten la experiencia de ser novatos en la Liga Endesa.

Energía y sacrificio

No es lo único que tienen en común. Los dos tienen claro cuál será su papel. Mejor dicho, cuál está siendo, porque el proceso de adaptación se está solapando con la competición. No tendrán tiempo para mucho más. Y asumen ese cometido como especialistas en la materia que son. Al ser presentados como jugadores de La Laguna Tenerife, se pusieron de acuerdo en el momento de dar a conocer sus intenciones. "Daré energía y sacrificio por el grupo", contó Elvar para que su compañero casi calcara esas palabras. En su caso, con el aliciente de tener el debut cerca.

Otra cuestión que los une es la prioridad de vivir el presente. Una filosofía práctica dadas las circunstancias, porque su relación laboral con el Canarias se extinguirá cuando finalice la participación del equipo en unas eliminatorias por el título de la Liga Endesa que comenzarán el 2 y el 3 de junio. Los tinerfeños tienen asegurada su presencia en los cuartos de final.

Elvar Fridriksson y Kevin Yobo. / María Pisaca

Fridriksson recordó que el acuerdo con el club es solo por lo que queda de temporada. Pero no dejó de reconocer que se trata de una «oportunidad» para poder vivir desde dentro una nueva competición, la española. "No sé qué pasará en el futuro, pero quiero dar lo máximo para tener la opción de seguir", añadió sin cerrar la puerta a su continuidad en el Canarias o en otro equipo de la máxima categoría nacional. Y Yebo, más de lo mismo. "Es mi primera vez fuera de Alemania", contó un jugador que ha pasado por Hambur Towers, Bayern o Niner Chemnitz, entre otros conjuntos alemanes. "Aprovecharé esta oportunidad enfocándome en estos partidos y sé que es una puerta que se me abre para mostrarme, pero estoy centrado en el presente", insistió.

Rock and roll

Con ellos, Txus Vidorreta ha ido al grano, consciente de que no es nada fácil subir a un tren en marcha como el del Canarias. El ejemplo está en lo que le pidió el entrenador a Elvar en Granada. "Me explicó las reglas básicas en ataque y defensa y me pidió que, en ese partido, fuera yo mismo, que tratara de sentirme cómodo, que disfrutara y que aplicara mucho rock and roll", reveló el base islandés.

Kevin apenas ha podido tomar nota. En su primer entrenamiento con La Laguna Tenerife, el del martes, se acopló al "trabajo de ataque" y pudo darse cuenta de que el Canarias es un equipo que "mueve mucho la pelota". Y le dieron ganas de más. "Quiero seguir aprendiendo y encajar aquí porque las sensaciones están siendo positivas", afirmó después de apuntar que, una vez finalizada su participación en la Bundesliga 25/26, ha seguido entrenando por su cuenta –incluso con un acercamiento al 3x3– porque que es lo más que le gusta hacer. "Me cuido, no he querido parar", advirtió.

Presentación de Elbar Fridriksson y Kevin Yebo como nuevos jugadores de La Laguna Tenerife. / María Pisaca

De entrada, y con muy pocos días como muestra, Yebo ya se está sintiendo "como en casa". El contacto que ha tenido "con la calle" le ha servido para saber que "la gente es amistosa, diferente a cómo son en Alemania". Además, está encantando con "el ambiente" que rodea al equipo, el clima...

Fridriksson tampoco ha tenido ningún problema para integrarse. "Esto es como una gran familia, hay muchos jugadores que llevan aquí bastante tiempo y, siendo nuevo en el equipo, está siendo todo muy fácil para mí», comentó con el propósito de «ir paso a paso para ayudar" a La Laguna Tenerife a ganar y exprimir esta etapa en "un lugar que no está mal". Ya se verá durante cuánto tiempo.