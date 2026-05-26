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Las lesiones se ensañan con La Laguna Tenerife: Bruno Fitipaldo también se pierde el 'playoff'

El uruguayo sufre una rotura muscular en el gemelo y estará de baja seis semanas

Se une a una lista en la que ya estaban Giedraitis, Shermadini, Huertas y Doornekamp

Fitipaldo, durante el partido entre La Laguna Tenerife y Granada en el que cayó lesionado.

Fitipaldo, durante el partido entre La Laguna Tenerife y Granada en el que cayó lesionado. / Agencia LOF

Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

Se confirman los peores pronósticos con Bruno Fitipaldo. El uruguayo, que acabó tocado el partido del pasado fin de semana entre La Laguna Tenerife y Coviran Granada, sufre una lesión muscular y se perderá lo que resta de temporada. Esto es, no solo el duelo de este viernes frente al Bilbao Basket, el último de la fase regular de la Liga Endesa, sino también las eliminatorias de playoff por el título.

Según comunicó el cuadro aurinegro este martes, el base sufre una "rotura miotendinosa en el gemelo interno de su pierna izquierda". Fitipaldo se encuentra ahora "en manos de los servicios médicos del club", pero el tiempo de baja estimado es de "seis semanas". Un mes y medio de ausencia que acaba con sus opciones de minutos esta temporada.

Vidorreta lo había advertido

El triste diagnóstico no es una sorpresa. Vidorreta ya lo avisó el sábado en sala de prensa. Aunque el técnico explicó con alivio que inicialmente llegó a creer, por los gestos de su jugador, que la zona afectada era el tendón de Aquiles, especificó seguidamente que se trataba de una dolencia muscular que no pintaba bien.

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Vidorreta, durante el partido entre Granada y La Laguna Tenerife en el que se lesionó Bruno Fitipaldo.

Vidorreta, durante el partido entre Granada y La Laguna Tenerife en el que se lesionó Bruno Fitipaldo. / Agencia LOF

Un quinteto 'titular' de baja

El adiós de Bruno a la temporada se suma al reciente de Gio Shermadini, que sufrió la semana pasada una arritmia cardiaca de la que se encuentra en proceso de recuperación, pero que le va a impedir volver a jugar este curso. El mes de mayo ha sido dramático porque había empezado con la grave lesión de rodilla de Rokas Giedraitis, que se rompió el ligamento cruzado en las semifinales de Champions contra el Rytas. Después, fueron Doornekamp y Marcelinho los que cayeron por sendas lesiones musculares. Ninguna tan grave como la de Rokas, pero sí lo suficiente como para apartarlos del equipo durante varias semanas. Un quinteto (Gio, Marce, Bruno, Rokas y Doornekamp) que perfectamente podría ser titular.

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