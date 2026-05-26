Al 'playoff' al ritmo de los colosos: el Canarias repite en la pelea por la Liga Endesa y mantiene el pulso a Madrid, Barça y Valencia

Otro playoff para La Laguna Tenerife. Hasta en las temporadas con más obstáculos cumple el equipo isleño. El cuadro aurinegro se vio en la noche de este martes beneficiado por el resultado del partido pendiente entre el Joventut Badalona y el Unicaja de Málaga –a medias desde que tuvo que ser aplazado por un problema en el marcador a principios de mayo– y pudo certificar, de forma matemática, su concurrencia a las eliminatorias por el título de la Liga Endesa por novena vez en los últimos diez años. El pase vale, además, un billete directo para la próxima Champions, evitando así tener que jugar la fase previa.

El esperado triunfo del cuadro de Badalona ante el equipo cajista –los catalanes vencían por 53-33 cuando se retomó el duelo, que concluyó 95-74– dejó vía libre para el Canarias y, de paso, dio casi carpetazo a la lucha por los ocho primeros puestos del campeonato. A falta de una jornada por disputarse, el título se lo jugarán entre Real Madrid, UCAM Murcia, Barça, Baskonia, Valencia Basket, Joventut, La Laguna Tenerife y, bien Bilbao Basket o bien Unicaja.

El equipo aurinegro afronta la cita de este viernes (19:30, Santiago Martín) con la tranquilidad de no necesitar ganar para amarrar un lugar en el playoff y, a la vez, con la motivación de buscar un triunfo que le permita mantener el séptimo lugar. El cuadro canarista, séptimo, recibirá en la Isla al Bilbao Basket, octavo, en una jornada en la que las cuentas son muy sencillas: el que gane adelantará al que pierda en la tabla. Cara o cruz para los pupilos de Txus Vidorreta, pero siempre con margen de error sobre el Unicaja, que haga lo que haga a domicilio contra el Baskonia nunca terminará por delante del Canarias, que aventaja a los cajistas en un triunfo y les tiene ganado el tanteo particular. Los de Ibon Navarro necesitan vencer al Baskonia y que el Bilbao pierda en el Santiago Martín.

En 14 eliminatorias consecutivas

Para La Laguna Tenerife, la clasificación a este playoff supone cerrar otra campaña en las alturas. Así, el equipo de Vidorreta (siempre con él a los mandos), no se baja de la zona noble desde la temporada 18/19, cuando pasó de ser sexto en la penúltima jornada a noveno en la última. Una fatal derrota contra el Fuenlabrada, que no se jugaba nada, fue la causa del bajonazo. Pero no solo en la pugna final por el título, sino también en el bombo de la Copa del Rey. Esto es, el Canarias acumula siete temporadas consecutivas estando presente tanto en la Copa como en las eliminatorias por la Liga.

En la 19/20, primera de una serie de siete temporadas inmaculadas para los aurinegros, la Copa se llegó a disputar con normalidad (el entonces Iberostar Tenerife llegó cuarto al meridiano de la competición), pero la pandemia por coronavirus reventó el final de temporada. La Liga se paró durante meses y la ACB optó por una fase burbuja en la que, tres meses después, participaron los 12 primeros clasificados. Para cuando se detuvo el torneo a principios de marzo, el Canarias seguía siendo cuarto (14-8).

Por el camino, y hasta su subida al podio de ocho en la presente 25/26, La Laguna Tenerife ha estado en todas las Copas del Rey y ha participado en todas las postemporadas. La escuadra lagunera, de hecho, llegó a ser finalista en Badalona 2023, pero perdió el duelo por el título contra el Unicaja de Málaga.

Huertas lucha por un balón en la final de la Copa del Rey de Baloncesto de 2023. / Agencia LOF

Uno entre 15 clubes privilegiados

Tomando como referencia la citada 19/20, y desde entonces en adelante, solo 15 equipos nacionales han participado alguna vez en eliminatorias, bien de Copa o bien en el playoff de la ACB. Son, al margen de La Laguna Tenerife, Real Madrid, Barcelona, Casademont Zaragoza, Bilbao Basket, Morabanc Andorra, Valencia Basket, Baskonia, Unicaja de Málaga, San Pablo Burgos, Joventut de Badalona, Dreamland Gran Canaria, UCAM Murcia, Baxi Manresa y Río Breogán.

El equipo de Lugo, como curiosidad, es el único que no pasa de una presencia, de la que disfrutó en la Copa de 2022 que se celebró en Granada y en una pista donde el Breogán, casualmente, había ascendido a la Liga Endesa solo unos meses antes. Los gallegos no participaban en una Copa desde el año 1990. El Real Madrid, eso sí, los sacó del camino en cuartos.

Elminatorias en España desde la 19/20 en adelante. / El Día

A la altura de Madrid, Barça y Valencia

El caso es que La Laguna Tenerife no solo puede presumir de participar en el club de los 15 clubes que han estado cerca de levantar un título nacional, sino que tiene el inmenso privilegio –y todavía mayor mérito– de sentarse en la mesa de los más grandes de todos: Real Madrid, Barcelona y Valencia Basket. Solo esos tres equipos, todos de Euroliga y con presupuestos colosales, igualan el pleno de 14 que encadena la entidad presidida por Aniano Cabrera. Ni siquiera un histórico como Joventut (diez sobre 14) iguala a los aurinegros.

De hecho, únicamente los cinco combinados repasados en el párrafo anterior igualan o superan la barrera de la decena, mientras que el Unicaja de Málaga se queda en nueve (sin contar sus remotas opciones del jugar el venidero 'playoff'), igual que el Baskonia, otro transatlántico. El equipo cajista, además, cuenta con la trampa de la Copa del Rey del 2020, en la que participó pese a ser noveno en el corte de la Liga. Los andaluces, anfitriones, adelantaron al San Pablo Burgos, que había sido octavo. Tan justo es reconocerle al Unicaja el participar en una Copa en la que acabó siendo finalista (perdió contra el Madrid), como al Burgos que había sido octavo. De ahí que el Unicaja suba hasta las nueve presencias en eliminatorias y que el Burgos cuente con un 3 en su casilla de méritos.

Tres fijos en la plantilla desde el comienzo de la serie

Siete años después de la 19/20 que lo cambió todo, solo tres jugadores de aquella plantilla se mantienen en el roster canarista. Se trata de Marcelinho Huertas, Gio Shermadini y Fran Guerra, los dos primeros duda para esta edición del playoff. Fitipaldo se sumó un año después, igual que Aaron Doornekamp, también tocado estos días y que regresó a la Isla en verano de 2020 después de tres temporadas en el Valencia Basket tras su primera estancia en Tenerife.

Ya hay sede de la Supercopa 2026

Entretanto, la ACB comunicó ayer la sede de la Supercopa de 2026. Será Badalona la ciudad que acoja una cita a disputar el fin de semana del 19 al 20 de diciembre. El Canarias lo tiene muy complicado para poder asistir: tendría que llegar a semifinales de Liga, igual que Joventut, y que la final fuese entre Valencia y Baskonia. Si los aurinegros llegasen a la final, tendrían que jugara contra uno de esos tres rivales. Ninguno de esos escenarios sería posible si Madrid y Barça pasaran de cuartos. Casi imposible.