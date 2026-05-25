Marcelinho Huertas y su eterna juventud en La Laguna Tenerife: cumple 43 años y tiene en la mano ser el mejor en dos apartados estadísticos de la Liga Endesa

A falta de una jornada para el término de la fase regular Marcelinho Huertas tiene en su mano ser el jugador de toda la Liga Endesa 25/26 con mejor promedio de asistencias repartidas, y también destacarse como el más fiable a la hora de lanzar tiros libres. Una constante en muchos años de su carrera y más aún desde que llegó a La Laguna Tenerife en el verano de 2019.

Lo puede hacer el paulista incluso sin jugar en el duelo de este próximo viernes contra el Bilbao. A modo Cid Campeador. Una ausencia que será más que segura, aunque el brasileño se recupere de su rotura muscular, si este martes el Joventut confirma el 53-33 del descanso y acaba derrotando al Unicaja para dar al Canarias su pase matemático para el playoff.

Doble corona virtual con un añadido de mucho valor: el hecho de que el base de La Laguna Tenerife cumple este lunes 43 años. Una barrera de longevidad que en las más de cuatro décadas de vigencia de la competición solo han logrado superar otros tres jugadores: Darryl Middleton (se retiró con 44 años, 9 meses y 22 días), Albert Oliver (43 años, 11 meses y 10 días) y Mike Higgins (43 años y 1 mes).

Mano a mano con Evans por las asistencias

Donde más cuidado debe tener Huertas para reeditar la corona de la que se ha hecho acreedor en las dos últimas temporadas es en el apartado de las asistencias. Ahí, el director de juego canarista ve como Shannon Evans (Andorra) le viene apretando en las últimas jornadas.

Huertas busca dar un pase ante la marca de Juani Marcos en el CB Canarias-Barça. / Andrés Gutiérrez / t

Ahora mismo Huertas promedia 5,71 pases de canasta por duelo –le penalizó jugar solo 1:48 contra el Granca y no repartir ninguno–, por los 5,52 del base con pasaporte guineano. Dicho de otra manera, si Marce no se mide al Bilbao Basket, Evans tendría que repartir, en el choque que el viernes mide a su equipo contra el Barça, al menos 12 asistencias para desbancar al aurinegro.

Su 94% en los tiros libres, inalcanzable

En el hipotético mismo escenario (que el paulista sea descartado en la jornada 34), Huertas también reinaría en los tiros libres, faceta en la que fue segundo en las dos temporadas previas. El base canarista ha acertado 79 de sus 84 intentos, lo que supone un 94,05 por ciento de efectividad. Es implosible que sus más inmediatos perseguidores, puedan mejorar estos guarismos. Así, ni Trent Forrest (Baskonia) ni Facu Campazzo (Real Madrid), por mucho pleno que hagan en los dos encuentros que le restan por jugar a sus equipos, no se irán por encima de las cifras del jugador canarista.

Van Beck y su efectividad en el triple

El que sí debe andar fino el viernes es Wes Van Beck en su reto de acabar con el mejor porcentaje en triples de todo el torneo, e incluso como uno de los registros más destacados de la historia de la competición. Su 4/5 el sábado en Granada consolidan al norteamericano en el liderato de una faceta en la que alcanza actualmente un 53,41% de efectividad: 47/88. Le pisan los talones Mihajlo Andric (60/120) y Kelan Martin (35/70), ambos con un 50% de acierto.

Van Beck lanza un triple ante Shengelia en el Barça-Canarias de la primera vuelta. / ACB Photo

También oposita a ese podio Patty Mills, que en sus diez primeros partidos en Liga Endesa como canarista ha enchufado 36 de sus 77 intentos desde el arco, lo que representa un 46,75 de puntería. Pero lo que más llama la atención del australiano es el volumen de canastas de tres que convierte: 3,6 por partido. No llegar a disputar al número mínimo de partidos jugados (dos tercios de la competición) le impiden aparecer en este ránking, donde sería, con diferencia, el mejor, superando los 2,7 de Luwawu-Cabarrot.