Los percances más extraños se cruzan en el camino del Canarias: desde la pleuritis de Huertas hasta la arritmia de Shermadini

Desde la arritmia de Gio Shermadini hasta la pleuritis que sufrió Marcelinho Huertas hace tres veranos. Varios han sido los casos en los que, en la historia reciente, percances de salud muy excepcionales en deportistas se han cruzado en el camino de los jugadores de La Laguna Tenerife. El más reciente, el de la dolencia cardiaca de Gio Shermadini, de la que se recupera felizmente y que ha propiciado el fichaje del interior Kevin Yebo.

Y es que el susto de Shermadini, que no requirió ingreso hospitalario y totalmente controlado por los servicios médicos de la entidad aurinegra, generó en la afición aurinegra una inevitable sensación de déjà vu. Para empezar, porque no es la primera vez que el grandullón georgiano de 2,16 se convierte en el desgraciado protagonista de una dolencia que se sale de lo habitual en el baloncesto. Shermadini ya padeció una fractura en la zona lumbar en septiembre de 2021 y una fractura de costilla en mayo de 2024.

Shermadini, apófisis y neumotórax

La lesión en la espalda baja, aunque dolorosa, no resultó tan preocupante. Fue en un partido contra el Bilbao Basket y en el primer mes de competición de la 21/22. Gio se hizo daño al recibir un golpe del francés Valentín Bigote, que por el camino se llevó puesto también a Aaron Doornekamp. El georgiano causó baja durante un mes y medio al sufrir una "fractura apófisis transversa en la zona lumbar derecha".

Peor diagnóstico tuvo la aparatosa caída que sufrió Shermadini en un partido contra el Río Breogán en la antepenúltima jornada de la fase regular de la 23/24. Se quedó enganchado a un adversario mientras perdía la verticalidad y no tuvo tiempo de revolverse para amortiguar el golpe. El resultado, otra fractura, pero esta vez en la novena costilla. El golpe le provocó un neumotórax y el interior, visiblemente dolorido al abandonar la pista, tuvo que ser evacuado a un hospital cercano y no pudo jugar la eliminatoria de 'playoff' contra el Barça.

Huertas, también en la diana de las rarezas

Tampoco ha podido sortear algún obstáculo de esos imprevistos Marcelinho Huertas. Si con Shermadini fue apófisis -un tipo de fractura- la palabra que aprendió a la fuerza la afición canarista, con Huertas fue una enfermedad, la pleuritis. Es decir, la inflamación de una membrana que recubre el interior de los pulmones y que provoca dolor en el pecho y dificultad para respirar. Marcelinho la vivió en sus carnes durante el Mundial de 2023 y, según llegó a declarar Vidorreta, los síntomas llegaron a apuntar a "bastantes otras cosas que por suerte no se confirmaron".

El paulista pasó un calvario. Se medicó para intentar jugar con su país y se le desplomaron las defensas, su viaje de regreso desde Singapur fue "una odisea" y necesitó varias semanas en la Isla para poder "recuperar el tono". Nada que ver con el cólico nefrítico que le afectó hace unos días, justo después de la Final Four de la Champions y antes que el derbi. Una tontería al lado de aquello, pero que también se suma a la lista de imprevistos de Huertas.

Huertas, en el partido de Champions contra el Rytas Vilnius. / BCL

Accidentes que salieron caros

Accidentales y muy desafortunadas, fueron los contratiempos de Spencer Butterfield, Joan Sastre o Rokas Giedraitis. A Butterfield, por ejemplo, le costó el dentista. El escolta estadounidense perdió varios dientes en el Palau Blaugrana (marzo de 2021), donde recibió un golpe en la cara de Pierre Oriola en una acción debajo del aro. El impacto le generó también una herida y tuvo que abandonar el partido sangrando.

Lo mismo que Rokas Giedraitis en enero de este año, cuando fue objeto de una durísima falta en el duelo de Champions ante el Trieste. Debió ver las estrellas porque padeció una "erosión corneal" en su ojo derecho. Hasta llevó un parche durante algunos días. Más frustrante le tuvo que resultar a Sastre tener que lidiar con una "fractura en el tabique nasal". No por la máscara que lució durante algún tiempo, sino porque el choque se lo llevó de un compañero en un entrenamiento en Lugo el día antes de jugar contra el Río Breogán (noviembre de 2024).

Sastre, con la máscara que necesitó durante un tiempo tras sufrir una fractura en el tabique nasal en noviembre de 2024. / ACB PHOTO

Tampoco se libran de las más habituales y desgraciadas a la vez

La desgracia de las lesiones más recurrentes en la cancha se ha cruzado también en forma de numerosos obstáculos para La Laguna Tenerife esta misma temporada. Para muestras, la rotura de la fascia plantar que sufrió Marcelinho justo antes de la Copa del Rey (Jaime Fernández ya se había topado con la fascitis en abril de 2023) o las molestias en la rodilla de las que se ha resentido Doornekamp en los últimos días.

Mucho más grave fue la rotura del ligamento cruzado con la que regresó Giedraitis de la Final Four de la Champions tras hacerse daño en el fatal partido de semifinales contra el Rytas. Misma lesión que Santi Yusta (en febrero de 2020 en un partido con España, pero siendo jugador del Canarias), Dejan Todorovic, en septiembre de ese mismo año, y Jaime Fernández, en marzo de 2024. Jaime también se rompió el colateral interno, aunque incluso peor diagnóstico tuvo la fatal caída de Tomasz Gielo en el primer partido de la 18/19. El polaco fue desestabilizado por Campazzo y no pudo apoyar bien la pierna al caer. Se rompió el tendón rotuliano.