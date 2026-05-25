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El CB Canarias ficha tras la baja de Gio Shermadini: Kevin Yebo firma hasta final de temporada

El interior, nacido en Alemania pero internacional con Costa de Marfil, mide 2,07 y puede jugar como pívot y como ala-pívot

Kevin Yebo, nuevo jugador de La Laguna Tenerife.

Kevin Yebo, nuevo jugador de La Laguna Tenerife. / CBC

Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del interior Kevin Yebo hasta final de temporada. El nuevo jugador canarista, un 2,07 nacido en Alemania y con nacionalidad marfileña, país con el que ha sido internacional absoluto, llega procedente del Niners Chemnitz de la Bundesliga. Su llegada a la Isla se produce después de que el cuadro aurinegro anunciase la baja hasta nuevo aviso de Gio Shermadini, que sufrió una arritmia cardiaca que ya está controlada.

Yebo (Bonn, 14/3/1996), que puede jugar tanto de cuatro como de cinco, viene de promediar 15,9 puntos, 6,2 rebotes y 1,3 asistencias, en los 32 encuentros disputados con su último equipo en la máxima categoría germana, donde ha sido duodécimo al cierre de la fase regular (16/18) recientemente finalizada; amén de haber competido también este curso en la Eurocup, donde acumuló unas medias de 17,4 puntos, 6,6 rebotes y 2,3 asistencias para 18,5 de valoración en los 17 encuentros que jugó.

Kevin Yebo, en un partido de esta temporada con el Niners Chemnitz.

Kevin Yebo, en un partido de esta temporada con el Niners Chemnitz. / Niners Chemnitz

La trayectoria de Yebo

Kevin Yebo inició su trayectoria profesional en VfR Limburg (2015-17), para luego militar en el Ehingen Urspring (2017-19), el Hamburg Towers (2019-20), el Eisbären Bremerhaven (2020-22), Niners Chemnitz (22-24), Bayern de Múnich (24-25) y de nuevo Niners Chemnitz esta última temporada.

Yebo fue uno de los pilares en el título de la FIBA Europe Cup que logró levantar el Niners Chemnitz hace tres cursos. Esa misma campaña compartió equipo con el canarista Wesley Van Beck y fue elegido en el Quinteto Ideal de la Bundesliga. Además, ha defendido los colores del equipo nacional absoluto de Costa de Marfil en las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial de 2027.

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Ya ha pasado revista y está listo para competir

El nuevo jugador canarista llegó anoche a la Isla, pasó esta mañana el pertinente reconocimiento médico en las instalaciones de Hospiten Rambla y se encuentra ya listo para sumarse a la dinámica del grupo.

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