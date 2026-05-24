Liga Endesa
Las lesiones obligan a la Laguna Tenerife a reinventarse: Tim Abromaitis rescata su mejor versión jugando de cinco y con solo 2,03 de altura
El norteamericano venía firmando una discreta campaña, pero ante la falta de cincos ha ofrecido varias actuaciones de mérito
Un pívot más que solvente con apenas 2,03 de altura. Recurre desde hace un buen tempo Txus Vidorreta a simultanear a dos bases en cancha -generalmente a Huertas y Fitipaldo-, un cambio de rol que más recientemente se ha extendido a la zona en La Laguna Tenerife. Ahí es Tim Abromaitis al que le ha tocado metamorfosearse... y de manera más que notable.
No estaba siendo, ni por asomo, la mejor temporada de Tim Abromaitis. La producción del ala pívot norteamericano era de lo más discreta. Sin apenas amenaza exterior (llegó a firmar, en siete partidos tras la Copa, un 2/15 en triples) y errando en situaciones de máxima relevancia. Sus promedios, para lo que venía siendo costumbre en el de Waterbury, eran casi desoladores.
Menos de cinco puntos por partido
En sus 29 primeras jornadas de Liga Endesa Abromaitis promedió, en más de 16 minutos y medio por duelo, 4,96 puntos (con un 46,1% en tiros de dos, 35,8% en triples, y 81,8% en libres) y 2,86 rebotes para 5,58 de valoración. Ahora, con el descanso obligado o bien la ausencia de alguno de los cincos puros, los guarismos de Tim se han disparado.
Sin poder contar lo que desearía con Shermadini, Vidorreta ha encontrado en Abromaitis un digno parche a la vez que ha rescatado la mejor versión del norteamericano. Ante el Valencia cumplió en los casi 14 minutos que le tocó hacer de center, y más recientemente aportó en dichas labores contra el Andorra, y en instantes muy puntuales frente al Barça y el Joventut.
Ese impacto fue mucho mayor en la visita al Lleida, donde Tim tuvo que hacerse grande ante la lumbalgia de Shermadini. En 18:42'' como cinco, el estadounidense se fue hasta los 17 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y siete faltas recibidas para 23 de nota. Guarismos de por sí sobresalientes pero empañados por dos libres errados en un momento clave (había anotado los otros siete) y, en especial, la bandeja en solitario que hubiera supuesto la prórroga.
En Granada, casi todo como falso poste
En una especie de simulacro contra el Granca -ocurrió con el partido más que perdido-, Abromaitis también cumplió, para irse a los 15 de valoración en poco más de cinco minutos y medio en pista. Esa proporción fue algo similar este pasado sábado, aunque esta vez con el premio de la victoria.
Con Shermadini fuera de combate y Guerra metido en faltas en un abrir y cerrar de ojos en el inicio del tercer acto, a Abromaitis le tocó de nuevo ponerse los zancos para hacerse grande. Así, Tim fue el cinco canarista durante 26 minutos y 56 segundos (fue el cuatro poco más de medio cuarto), tiempo en el que hizo 18 puntos (5/6 en tiros de campo y 6/6 en libres), nueve rebotes, una asistencia y cinco faltas recibidas para 31 de nota. Todo, para un +16 global con él en pista.
Se mueve en números de MVP
Aportación capital, la de Tim, para que el CB Canarias escapara, al menos de forma momentánea, de lo que ya era un pernicioso bucle de derrotas. Ahora, a los aurinegros les toca, como mejor les permitan las lesiones, confirmar esta recuperación ante el Bilbao y en el hipotético playoff.
Lo que sí parece claro es que el mejor Abromaitis está de vuelta. Su versatilidad y números en los cuatro últimos duelos ligueros así lo dejan patente: 15,5 puntos (16/20 en tiros de dos, 6/10 en triples y 12/12 en libres) y 6,75 rebotes para 21,25 de valoración en 27 minutos y medio en cancha por compromiso. Como al equipo en global, a Tim le toca confirmar su vuelta. La de verdad. Y en el tramo de verdad.
Su segundo doble-doble en 412 partidos en la Isla
Los 20 puntos y 10 rebotes que firmó el sábado Abromaitis en Granada suponen su primer doble-doble en Liga Endesa con el CB Canarias... después de 277 encuentros. De hecho y pese a ostentar la condición de máximo reboteador histórico de la BCL, y segundo del CB Canarias en la ACB, solo una vez se había movido previamente el norteamericano, en sus dos etapas como aurinegro, en estos guarismos: 11+10 en los cuartos de final de la Copa del Rey de 2017 contra el Baskonia. Dos episodios en 412 duelos vestido de canarista. Otros dos logró firmar en su periplo (dos temporadas) en el Unicaja.
Con Shermadini (dos veces en BCL y una en ACB) y Huertas y Doornekamp (una vez en Liga Endesa cada uno) como antecedentes aurinegros este curso, Abromaitis ya había amagado recientemente con ese doble-doble. Lo hizo con el 9+10 del segundo duelo de cuartos en BCL ante el Galatasaray... cuando durante un rato le tocó hacer de cinco.
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