Previa Granada - La Laguna Tenerife: que las sensaciones dejen paso a los triunfos

Al CB Canarias solo le valen hechos. Pese a los grandes minutos que firmó en varios tramos de su duelo contra el Barça, y especialmente en el choque que le midió al Joventut este pasado miércoles, las derrotas pesan ya demasiado en el conjunto lagunero. Hasta siete consecutivas –su peor racha en una década–, de las que cinco son en Liga Endesa. Es precisamente por esa errática marcha habitual por lo que el cuadro lagunero no solo se ha descabalgado de la zona más noble de la clasificación –con tres triunfos más en esta serie estaría incluso en disposición de pelear por ser cabeza de serie–, sino que todavía no ha cerrado su presencia, un curso más, en el playoff.

Un pasaporte que el plantel de Txus Vidorreta certificaría hoy en caso de vencer en su visita al ya descendido Coviran Granada, y previamente se haya producido una derrota del Unicaja en su duelo contra el Breogán. Pero al margen de lo que haga la escuadra andaluza en su compromiso, el Canarias necesita traducir esas sensaciones puntuales en victorias, no solo para no verse ante el riesgo de jugársela a un todo o nada en la jornada final, sino también para espantar dudas y fortificar su confianza de cara a unas series por el título que pese a la titubeante marcha parecen casi aseguradas para el plantel aurinegro.

Sin triunfos en su contador desde el 19 de abril, el CB Canarias parece condenado a sobrevivir este final de curso sin Marcelino Huertas. Una baja no confirmada de manera directa desde el club, pero con todos los visos de certificarse tanto por la dolencia en sí (una rotura fibrilar) como por el rápido movimiento de mercado llevado a cabo por la entidad aurinegra: el fichaje del base islandés Elvar Fridriksson, ya apalabrado cuando Marce se rompió la fascia hace tres meses. Una llegada para tratar de hacer que el back court canarista no se resienta, y ratificar la idea baloncestística que ya ha dejado entrever Vidorreta tras la lesión de Rokas Giedraitis: jugar con hasta tres pequeños a la vez, con Wes Van Beck haciendo –y de manera notable– las veces de tres.

Dentro de esta reconfiguración de piezas y con la baja más que probable de Aaron Doornekamp –debe ser prioritario recuperarlo, si fuera necesario, de cara al choque del Bilbao, o ya para el playoff–, la rotación canarista la completarán Bordón o Sangare. Pero independientemente de quiénes sean los 12 que salten hoy al Palacio de los Deportes de Granada, para el CB Canarias es clave rescatar su pretérita solvencia defensiva. Aquella que en un tramo no muy lejano le hizo recibir poco más de 72 puntos, pero que ahora, evaporada, lleva a los de Vidorreta a encajar 95 tantos en sus ocho duelos ligueros más recientes.

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Se las ve La Laguna Tenerife con un rival cuyas prestaciones, al menos sobre el papel, son una incógnita. Y es que pese a estar ya descendido –y además como último– el Granada viene mostrando una cara relativamente notable. Los de Arturo Ruiz han logrado cinco de sus seis victorias en sus 11 partidos más recientes, con un balance de 4-2 como locales. En sus filas, entre otros, y el base excanarista Lluís Costa.