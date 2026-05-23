Otra lesión fatal en el CB Canarias: Gio Shermadini se pierde lo que resta de temporada... por una arritmia cardiaca

Otra lesión fatal para el CB Canarias. Según ha comunicado este sábado por la tarde el club aurinegro Gio Shermadini sufrió una arritmia cardiaca en la noche del miércoles al jueves, que no necesitó de ingreso hospitalario y que ya se encuentra controlada médicamente.

Según reza la nota publicada por la entidad lagunera, "una vez valorado por los especialistas en Hospiten, de manera coordinada con los servicios médicos del club, el jugador deberá permanecer por precaución unas semanas apartado de la competición sujeto al tratamiento y seguimiento pertinentes, pendiente de evolución".

Varias lesiones 'extrañas'

Eso significa que el pívot georgiano se pierde, en el mejor de los casos, lo que resta de la presente temporada. Su ausencia se suma a la de larga duración de Rokas Giedraitis (rotura del ligamento cruzado interno de la rodilla derecha) y la más que probable para algunas semanas de Marcelinho Huertas, que padece una rotura intramuscular del bíceps femoral de su muslo izquierdo.

Shermadini se había perdido ya dos partidos de ACB en la presente campaña. El duelo contra el Valencia en el Santiago Martín toda vez que acudió al funeral de su padre en Georgia; y también la visita al Hiopos Lleida, ya que pese a viajar con el resto de la expedición canarista fue el descartado por Txus Vidorreta al estar aquejado de una lumbalgia. En la nómina de lesiones extrañas que viene sufriendo este curso La Laguna Tenerife hay que sumar el cólico nefrítico que padeció hace un par de semanas el citado Marcelinho Huertas.

Cuatro titulares fuera de combate

A esta nómina hay que añadir las molestias que arrastra Aaron Doornekamp en su rodilla derecha (sobrecarga en el tendón del cuádriceps) y que ya le han hecho ser baja en los duelos frente al Barça y el Joventut.

Shermadini se lamenta tras serle señalada una falta. / Arturo Jiménez / t

Analizado desde otra perspectiva, Txus Vidorreta puede quedarse en este tramo final de curso sin cuatro supuestos titulares: base, alero, ala pívot y pívot. Más allá de la calidad que pierde en su rotación, el técnico vasco deberá hacer encaje de bolillos para poner en liza un quinteto que no quede cojo en ciertas posiciones. Así, Fran Guerra tendrá como apoyo en el cinco a Tim Abromaitis, lo que provocará que Héctor Alderete eleve su presencia en pista, con Thomas Scrubb haciendo de cuatro cuando fuera necesario.

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Por extensión, será habitual ver en pista a la vez a tres pequeños, ejerciendo como bases Fitipaldo y Fernández, y con el madrileño haciendo igualmente las funciones de dos junto a Patty Mills. Tras su buen hacer ante el Barça y el Joventut, Wes Van Beck quedará como un tres pequeño pero apañado.