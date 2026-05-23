El CB Canarias ve la luz al final del túnel, rompe su racha de derrotas y se acerca a un nuevo 'playoff' (96-109)

Ya llueve menos en el CB Canarias. Pese a encontrarse con una nueva baja, la de Gio Shermadini, y dar la sensación de que por momentos podía repetir una evidente fragilidad defensiva, el cuadro de Txus Vidorreta ha ofrecido una exhibición ofensiva para imponerse en su visita al Coviran Granada (96-109) tras anotar 15 triples y ponerse en manos de un intratable Tim Abromaitis, que tanto de cuatro como de cinco se hizo grande debajo del aro para irse hasta los 20 puntos y 12 rebotes para 33 de valoración.

También fueron clave la aportación de Patty Mills, autor de 24 puntos (20 de ellos en la primera parte), y el completo trabajo de un gran Wes Van Beck, que sumó 17 puntos y siete rebotes, con mucha solidez defensiva y 26 de nota. Suma colectiva para conducir al Canarias hasta una decimoctava victoria del curso y rozar así el playoff pese a la victoria previa del Unicaja. Si el miércoles el Unicaja pierde el partido que tiene a medias ante el joventut (cae por 53-33 al descanso), los laguneros confirmarán su presencia entre los ocho primeros.

El estado de trance de Patty Mills

Evidenció un manifiesto agujero atrás el Canarias, con Bruno Fitipaldo llegando muy tarde a la defensa sobre Lluís Costa, de cuyas manos salieron los ocho primeros puntos de los locales. Una carencia que equilibró un explosivo Mills con nueve puntos seguidos (8-9).

Un par de buenas defensas y la entrada en escena cerca del aro de Scrubb permitieron un arreón a los de Vidorreta (10-15), y pese a que el cuadro nazarí recurrió a su acierto desde el arco (tres triples seguidos), el estado de trance en el que seguía Mills (14 puntos en ocho minutos) y la aparición en escena de un descarado Fridriksson (seis puntos casi consecutivos) mantuvieron al Canarias en medio de una cómoda situación (23-28).

Escenario favorable, pero solo momentáneo, ya que el cuadro aurinegro se mostró muy blando atrás, tanto para cerrar su rebote como para ser más sólido en el 1x1 en transición. Una falta de comntundencia (también con Fridriksson como protagonista) que el Granada aprovechó para nivelar la contienda (28-28).

Un quinteto pequeño pero demoledor

Con Mills en el banquillo para tomar aire, el Canarias dio con la tecla en una rotación sin cincos, con Alderete de cuatro, y tres pequeños. Con Fernández penetrando en su versión imparable, y Fitipaldo anotando tras bota, fue Wes Van Beck el elemento diferencial con dos triples seguidos para culminar un parcial de 2-11 que obligó a pararlo a Arturo Ruiz (32-44).

Fridriksson bota el balón ante Pere Tomas en su primer partido con el CB Canarias. / Agencia LOF

Más sólido atrás, el Canarias parecía haber suturado sus recientes problemas defensivos (muy buena labor sobre Bozic con constantes 2x1) además de irse a 44 puntos en solo 14 minutos. Con quintetos pequeños en ambos conjuntos, Alibegovic tiró del carro en los locales, apretón que compensó la fiabilidad de Abromaitis desde el tiro libre (4/4 para el 38-48). Aún así, y pese a que hilvanó varias acciones defensivas positivas más, el cuadro lagunero se espesó por completo.

Reacción local antes del descanso

Sin la fluidez previa, el Canarias vivió durante varios minutos de su presencia en la línea (7/8 desde que obtuvo su máxima renta) y más tarde de alguna aparición esporádica, pero con mucho sufrimiento en la definición, de un Patty Mills que se fue al intermedio con 20 puntos. Aportación insuficiente para que la renta aurinegra se mantuviera a buen recaudo, porque entre que no dio con muchas situaciones claras de tiro, acumuló varias pérdidas (tres por solo una en el primer acto) y además le fue imposible contener debajo del aro a Alibegovic (10 puntos en el segundo periodo), el Granada se metió poco a poco en el choque para irse solo cuatro abajo al descanso (51-55).

Esa tendencia tuvo su continuidad tras el descanso, ya que la puesta en escena del Canarias en el tercer periodo fue bastante deficiente en los dos lados de la pista frente a un rival con más chispa y también con un par de velocidades más (60-58). Sensaciones todavía más preocupante porque en 10 segundos Fran Guerra (el único cinco puro) se puso en cuatro faltas (tres de una tacada con técnica de por medio) para que su equipo entrara en bonus con menos de tres minutos jugados (63-60).

Cuatro triples seguidos como solución de emergencia

Pero en ese momento en el que rozaba la zozobra, el Canarias apretó sus botones de emergencia. Al menos los disponibles en Granada ante la baja de Marcelinho Huertas. Así, y al margen de recomponerse en defensa, el cuadro lagunero ajustó la mirilla para anotar hasta cuatro triples seguidos (Scrubb, Fitipaldo y dos de Abroimaitis), a lo que añadieron los isleños fiabilidad desde el 4,60. Con un quinteto extremadamente pequeño (Scrubb y Alderete dentro) y con el trabajo oscuro de Alderete y Abromaitis, el cuadro aurinegro no solo salió del atolladero, sino que volvió a los parámetros en los que se había movido en varios momentos de la primera mitad (68-80).

Con mucho oficio, aunque sin un acierto superlativo (y pese a que Bozic ya sumaba en sus números), La Laguna Tenerife había devuelto el partido a su terreno a la vez que hacía que se consumiera el tiempo (73-84, 30). Sólido atrás (liderado por Abromaitis y Van Beck) y atacando con mucha inteligencia en la circulación, el equipo isleño golpeó de nuevo desde el arco (Alderete y Mills), alcanzando incluso su máxima del encuentro (80-94, 34').

Noticias relacionadas

La lesión final de Fitipaldo

Ese chaquetón fue definitivo, toda vez que entre otro par de acciones de oficio de Abromaitis y tres triples más (86-107), el Canarias obligó al Granada a la rendición antes de unos minutos finales en los que hubo tiempo para la presencia en cancha de Xabi López y Dylan Bordón (Sastre no jugó un solo segundo), pero también para otro percance físico: el de Bruno Fitipaldo, que abandonó la cancha doliéndose de su pie derecho.