Sorteo de entradas dobles para ver el La Laguna Tenerife-Surne Bilbao Basket en el Santiago Martín

La afición aurinegra tiene una nueva oportunidad para vivir en directo una de las grandes citas de la temporada. EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el encuentro entre La Laguna Tenerife y Surne Bilbao Basket, un partido clave que se disputará el viernes 29 de mayo de 2026, a las 19:30 horas, en el Pabellón Santiago Martín.

Un duelo clave en casa ante Surne Bilbao Basket

El duelo llega en un momento de máxima emoción para el conjunto tinerfeño, que afronta la recta final de la Liga Endesa con el objetivo de asegurar su presencia en el playoff. Según la clasificación actualizada de la ACB, La Laguna Tenerife ocupa la séptima posición con 18 victorias y 15 derrotas, empatado con Surne Bilbao Basket, que es octavo, mientras Unicaja también pelea por una de las últimas plazas disponibles para la fase final. La propia ACB señala que Tenerife, Bilbao y Unicaja se jugarán las dos últimas plazas de playoff en la Jornada 34.

Por ello, el apoyo de la afición será fundamental. El Santiago Martín volverá a ser un factor determinante en una noche en la que el equipo necesita el empuje de su gente para cerrar la fase regular con fuerza. La cita ante Surne Bilbao Basket no solo promete intensidad sobre la pista, sino también un ambiente de gran partido en las gradas. Cada canasta, cada defensa y cada jugada decisiva se viven de forma única en un pabellón que se ha consolidado como uno de los grandes fortines del baloncesto español, ya que cada partido en el recinto de La Laguna se convierte en una experiencia única, donde el entusiasmo del público y la entrega del equipo crean un ambiente especial.

Mucho más que un partido: una experiencia que no te puedes perder

Asistir a un partido del La Laguna Tenerife en el Santiago Martín es mucho más que ver baloncesto. Es sentir la pasión de toda una isla, es compartir emoción con miles de aficionados y es formar parte de una historia que sigue escribiéndose cada temporada.

Con iniciativas como esta, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte local y ofrece a sus lectores la oportunidad de vivir de cerca la emoción del baloncesto en directo, invitándolos a disfrutar de una jornada deportiva de primer nivel en Santa Cruz de Tenerife. Y tú puedes ser parte de ello… completamente gratis.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para acudir al partido con un acompañante.

💛 El ambiente del Santiago Martín, uno de los pabellones más destacados de la Liga Endesa.

🔥 Un partido de gran nivel entre dos equipos competitivos.

Una ocasión ideal para vivir una tarde de baloncesto en directo en uno de los escenarios más emblemáticos del panorama nacional.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para participar en el sorteo de 5 entradas dobles para el La Laguna Tenerife-Surne Bilbao, los lectores deberán seguir las instrucciones a seguir:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el jueves 28 de mayo a las 12:00 horas. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir el baloncesto desde dentro y animar al La Laguna Tenerife en el Santiago Martín.

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀