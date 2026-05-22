Siete derrotas seguidas del Canarias: sin precedentes en la última década y segunda peor racha del club

Son días difíciles para La Laguna Tenerife. Y casi desconocidos. El combinado aurinegro, que acumula siete derrotas seguidas entre Liga Endesa (cinco, la última el miércoles ante el Joventut) y Basketball Champions League (dos), encadena su peor racha de tropiezos en la última década. La mala racha actual, es más, solo la supera el bache gigante de la temporada 14/15, en la que el Canarias cedió en diez duelos consecutivos.

Mayo de 2026 no pasará a la historia como un mes feliz para el combinado aurinegro. Ni siquiera si, en el mejor de los casos, los pupilos de Txus Vidorreta acaban sacando adelante los dos partidos que les restan aún por delante en el quinto mes del año: la visita al Granada y el choque del viernes 29 -el horario se hizo oficial este jueves- en el Santiago Martín contra el Bilbao Basket. Tampoco habrá un recuerdo feliz de la última semana de abril porque la mala dinámica comenzó entonces. Lo hizo con una derrota en la pista del Ucam Murcia.

El inicio del bache, justo antes de la Final Four

Caer en la pista del segundo clasificado de la Liga Endesa era razonable y hasta esperado (incluso viniendo de ganar a domicilio al Real Madrid), pero lo que ha venido después no. La Laguna Tenerife cedió sobre la bocina contra el Andorra (89-90) justo antes de la Final Four de la Champions, y decepcionó en las semifinales de Badalona contra el Rytas (87-69). Ni siquiera hubo esta vez la pequeña alegría de la medalla de bronce, que se llevó el Unicaja de Málaga.

La depresión 'poschampions' hizo mella en el derbi que se jugó unos días después y en el que los aurinegros ni siquiera comparecieron (102-83) y, aunque el equipo ha mejorado sensiblemente después del batacazo en el Arena, tampoco ha sido suficiente para tumbar al Barça (97-102) ni al Joventut (98-100). La dinámica pesa para mal y a los insulares no les vale ya con hacer buenos partidos.

Abromaitis Trata de anotar en el partido entre el Canarias y el Barça. / Andrés Gutiérrez

Casi no hay precedentes similares y ninguno con Vidorreta

Y es que la mala racha reciente casi no encuentra parangón en la trayectoria de La Laguna Tenerife en la élite. El Canarias no perdía más de seis partidos desde la temporada 12/13, la primera en ACB tras el ascenso. Y fueron, justamente, las primeras seis jornadas de la Liga. La escuadra comandada por Alejandro Martínez cayó ante Estudiantes, Zaragoza, Obradoiro, Real Madrid, Barcelona y Granca. Las dudas se despejaron con una victoria en la pista del Betis.

Un año después (13/14), un buen inicio que valió la clasificación para la Copa, el Canarias llegó a perder diez partidos seguidos entre Liga y Copa del Rey. Fueron cuatro en ACB, uno en la competición del ko frente al Barça, y cinco más en la Liga. Un ajustado triunfo en el derbi contra el Gran Canaria (72-68) acabó con aquella espiral de derrotas. Con Vidorreta, por supuesto, nunca antes vivió el combinado tinerfeño una situación idéntica a la actual. Su peor racha al mando del club se quedó en las cinco derrotas de la 19/20.