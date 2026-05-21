Txus se agarra al orgullo pese a otra cruel derrota

Txus Vidorreta compareció orgulloso del trabajo de los suyos pese a una nueva –y dolorosa– derrota de La Laguna Tenerife, esta vez ante el Joventut y después de haber dominado el encuentro durante prácticamente todo el partido. El técnico aurinegro puso el foco en la implicación de su plantilla en un contexto marcado por las importantes bajas que sufre el equipo y defendió que sus jugadores firmaron «un partido extraordinario» pese al desenlace final.

«En primer lugar quiero felicitar al equipo por el tremendo partido que han hecho», comenzó señalando el entrenador del conjunto lagunero. «Han dado una vez más muestras de su calidad y su implicación para, en condiciones sumamente adversas, dominar el partido durante prácticamente los 45 minutos», añadió.

Vidorreta insistió en que la suerte no está acompañando al Canarias y que «habrá que plantearse el porqué, cuando habitualmente siempre ha estado». Aun así, prefirió quedarse con la respuesta de los suyos. «Lo único que podemos hacer es felicitar a los jugadores por un partido extraordinario que nos ha dejado otra vez a las puertas de esa decimoctava victoria», explicó.

El técnico quiso contextualizar el momento del equipo recordando las importantes ausencias que condicionaron ayer la rotación aurinegra. «Seguimos en una línea de gran recuperación a pesar de las ausencias de Marce, Aaron y Rokas, que son dos titulares y medio del equipo», afirmó. Por ello, dejó claro que afronta con optimismo las dos jornadas restantes de la fase regular. «Estoy muy satisfecho por el partido del equipo y con muchas ganas de que se puedan recuperar bien para seguir en esta línea en Granada», apuntó.

Cuestionado sobre qué le había faltado al Canarias para cerrar el triunfo, Vidorreta evitó hacer autocrítica y defendió la actuación de los suyos. «Yo creo que no ha faltado nada. Hemos hecho un partidazo y enfrente hay otro equipo», respondió tras la derrota por dos puntos. Incluso deslizó que el análisis debía ir más allá del propio banquillo aurinegro. «Si hay algo que analizar, no soy yo el que tengo que analizarlo. Creo que podéis ser vosotros alguna vez», lanzó.

El desgaste físico derivado de las bajas también fue otro de los asuntos abordados por el entrenador canarista. Reconoció que el equipo llegó exigido al tramo final, aunque recordó que el Joventut «también». «Aun así estábamos cuatro arriba a falta de poco tiempo en la prórroga», añadió.

El entrenador aurinegro quiso también rebajar cualquier atisbo de dramatismo cuando fue cuestionado por la mala racha que empieza a asomar en torno al equipo. «Tenemos 17 victorias. Estamos cojonudos; problemas tienen los que tienen nueve o diez», afirmó.

En ese sentido, quiso poner en valor la competitividad del equipo pese a las circunstancias. «El único partido en el que realmente no hemos podido competir fue el de Gran Canaria», explicó antes de insistir en que el grupo sigue peleando al máximo nivel. «Seguiremos luchando por estar en el playoff hasta la última jornada, como estamos demostrando», aseguró.

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Lejos de mostrarse preocupado, Vidorreta cerró su reflexión reivindicando el compromiso de sus jugadores. «Si tuviéramos una dinámica perdedora después de tener a todo el equipo sano y en perfectas condiciones, entonces sí estaría preocupado», señaló. «Pero ahora no hay ninguna preocupación y estoy muy satisfecho y muy orgulloso de mis jugadores», concluyó.