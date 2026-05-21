Fichaje sorpresa en La Laguna Tenerife, que incorpora a Elvar Fridriksson

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del internacional islandés de 31 años Elvar Fridriksson hasta final de temporada. El nuevo jugador canarista, un base de 1,83, procede del Anwil Wloclawek polaco y tiene experiencia en distintas ligas europeas. Su incorporación se ha desbloqueado a la raíz de la confirmación de la lesión muscular que sufre Marcelinho Huertas.

Fridriksson (Reykjavik, 11/11/1994) viene de promediar este curso 13,5 puntos, 6,3 asistencias, 2,4 rebotes y 1,1 robos por partido para una valoración media de 17,1 créditos en los 32 encuentros que ha disputado en Polonia, donde su equipo ha sido recientemente eliminado en el playin previo al 'playoff' de cuartos de final.

Amplia experiencia internacional

La trayectoria de Elvar incluye un periplo importante por varias ligas europeas, en Francia, Suecia, Lituania, Bélgica, Italia, Letonia, Grecia y Polonia; amén de contar con un buen bagaje en competiciones continentales como la FIBA Europe Cup (35 partidos) y la Basketball Champions League (24), torneo donde ha sido uno de los tres únicos jugadores de la historia capaz de firmar un triple-doble: 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, con el PAOK, ante el Galatasaray, en octubre de 2023.

Habitual con su selección

Fridriksson, reciente MVP de abril en la liga polaca, es además un habitual en la selección absoluta de su país, desde el año 2014, con un total de 56 internacionalidades en partidos oficiales. El nuevo jugador de La Laguna Tenerife debutó con solo 16 años en la Primera División de su país, con el Njarovik, club donde se formó antes de emprender su trayectoria americana: un año en la Universidad de Long Island (2014/15) y tres en la Universidad de Barry (NCAA II).

En su regreso a Europa, defendió los colores del Denain Voltaire francés (18/19), el Boras Basket sueco (19/20), el Siauliai lituano (20/21), el Antwerp belga (21/22), el Tortona italiano (21/22), el Rytas Vilnius lituano (22/23) y los griegos PAOK Salónica (23/24) y Maroussi (24/25), antes de fichar a principios de esta temporada por el Anwil Wloclawek polaco.

Fridriksson sigue el partido de anoche entre La Laguna Tenerife y Joventut Badalona desde la grada junto a Nico Richotti. / CBC

Ya ha pasado el reconocimiento médico

El nuevo jugador canarista llegó anoche a la Isla y presenció in situ la segunda mitad del partido ante el Joventut desde el palco. Esta mañana, pasó el pertinente reconocimiento médico en las instalaciones de Hospiten Rambla y se encuentra ya listo para sumarse a la dinámica del grupo.