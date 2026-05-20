Marcelinho Huertas y Aaron Doornekamp, bajas en el CB Canarias para medirse al Joventut

Malas noticias para el CB Canarias de cara a su recta final de la Liga Endesa. El conjunto aurinegro ve como se queda sin el concurso de Marcelinho Huertas, al menos a corto plazo, mientras que para el duelo de este miércoles contra el Joventut tampoco recupera a Aaron Doornekamp.

Huertas dialoga con Rubio antes del partido de este miércoles. / E. Cobos (CBC)

El base brasileño padece una rotura intramuscular del bíceps femoral de su muslo izquierdo. El jugador, según indica la entidad canarista en un parte médico, está en manos de los servicios médicos y de recuperación del club, pendiente de evolución para reincorporarse al grupo. Esta dolencia le hace perderse no solo el choque contra el que fuera su primer equipo en España, sino que también pone en duda su participación en el tramo final del campeonato liguero.

Además, Txus Vidorreta tampoco recupera todavía a Aaron Doornekamp, que ya se perdió el choque del domingo contra el Barça debido a una sobrecarga en el tendón del cuádriceps de la rodilla derecha.

Bordón y Sangare para completar los 12, y debuta Morin

Para cubrir estas dos bajas, ante el Joventut completarán la convocatoria de 12 tanto Dylan Bordón como Moha Sangare, mientras que en las filas verdinegras debutará el excanarista Yannis Morin.