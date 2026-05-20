La Laguna Tenerife busca una reacción que le acerque al 'playoff'

Se le esfumó el colchón a La Laguna Tenerife. El cuadro aurinegro, que recibe este miércoles al Joventut Badalona en el Santiago Martín (20:00), busca en sus tres últimos partidos del campeonato regular una reacción que le permita mantener su puesto de privilegio entre los ocho primeros de la Liga Endesa y recuperar, de paso, la confianza de cara a las posibles eliminatorias por el título.

No lo tendrá fácil el combinado dirigido por Txus Vidorreta, que cedió el fin de semana en el Santiago Martín contra el Barça dejando buenas sensaciones en la segunda mitad, pero encajando demasiados puntos (102) y encadenando su sexta derrota consecutiva: la cuarta en ACB se sumó a las dos de la Final Four de la Champions. Precisamente en Badalona causó baja el Joventut de una fase final en la que debía ser anfitrión y soñaba con resultar campeón y de la que se quedó fuera. De este modo, fue la concurrencia canarista a la cita de Badalona –y no la de ambos equipos– la que obligó a atrasar el partido a hoy.

Previa La Laguna Tenerife Joventut / El Día

Las cuentas del 'playoff' por el título

Con todo, y solo dos partidos más en liza sin incluir el de esta noche, empieza a ser momento de hacer cuentas. Máxime cuando la hoja de ruta que aguarda a los canaristas no será un camino cuesta abajo: Joventut-Granada-Bilbao. Si bien el cuadro nazarí está ya descendido y no debería presentar especial oposición, catalanes y vascos son rivales directos. El Joventut es sexto con 19/11 y el Bilbao Basket octavo con 17/15, mientras que el Canarias es séptimo (17/14) y el Unicaja de Málaga noveno (16/15).

Así, los de Dani Miret (visitantes hoy en Los Majuelos) lo tienen bien encaminado y apuntan a ser los otros tres contendientes los que se eliminen entre sí. ‘La Penya’ viene de ganar a domicilio al Real Madrid y, si asalta hoy La Laguna, sellará matemáticamente su presencia en el playoff. El Canarias, por su parte, perdió con el Joventut el primer partido (78-67) y cedió también en Miribilla (95-78), aunque maneja el factor average particular en un posible careo con Unicaja. Se marea uno solo de pensarlo.

Doornekamp, descartado por lesión en el partido entre La Laguna Tenerife y el Barça. / Andrés Gutiérrez

Sin Rokas y con la duda de Doornekamp

Pero no está La Laguna Tenerife para despistarse haciendo números. No las hacen, al menos, los de Vidorreta, que centran todas sus fuerzas en hacer esta noche el mejor partido posible. Les tocará lidiar a los insulares sin el lesionado de larga duración Giedraitis y con la duda de Doornekamp, que se perdió por unas molestias en la rodilla el partido del fin de semana pasado.

En frente, y según Vidorreta, un oponente que está «un poco en la misma dinámica que el Barça». «Tienen una baja muy importante, que es la de la de Ante Tomic [ko lo que resta de curso], pero están compitiendo muy bien sin él, con lo difícil que es siempre competir cuando te falta un jugador tan importante como es Ante. Están obteniendo muy buenos resultados, solo han tenido una derrota, creo, en los últimos cuatro encuentros», declaró ayer el preparador canarista.

Al margen del buen momento de un Ricky Rubio recuperado para la causa –ha anotado 21 puntos de media en los últimos tres partidos–, la defensa canarista deberá vigilar muy de cerca a Cameron Hunt. El escolta es el cuarto jugador de la Liga que más puntos anota por partido (16,55) y promedia un 40,4% de acierto desde el triple esta temporada.

Morinn, un refuerzo de última hora para el Joventut

Ha habido novedades en el desplazamiento del Joventut hacia Tenerife. Concretamente una, la del pívot francés de 32 años Yannis Morin, cuyo fichaje anunció ayer el cuadro catalán. Morin, que se presentó ayer a sus nuevos compañeros procedente del baloncesto asiático, ni siquiera deshizo la maleta, puesto que ha viajado a Tenerife y, según informó su nuevo club hasta final de curso, podría llegar a jugar si el tránsfer desde Japón llega a tiempo. Para el interior la Isla no será nueva. Yannis fichó por el Canarias hace casi un año, cuando llegó para reforzar al equipo de cara al ‘playoff’. Debutó, de hecho, ante el Joventut.