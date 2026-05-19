Txus Vidorreta insiste: "Llegamos reforzados al partido contra el Joventut Badalona"

Txus Vidorreta insiste, la segunda parte frente al Barcelona, a pesar de la derrota final, debe ser el camino para La Laguna Tenerife. "Competimos hasta el final, tuvimos momentos de muy buen baloncesto y, por lo tanto, creo que llegamos reforzados al partido contra el Joventut Badalona", aseguró el técnico en la previa del choque pese a que su equipo acumula seis derrotas seguidas.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el preparador aurinegro advierte de lo "apretado" que será el calendario para su equipo después de la Final Four de la Champions, algo que ya sabían que iba a suceder, pero no por ello debe ser pasado por alto. "Creo que el equipo hizo un buen trabajo, como ya dije en rueda de prensa, en los 25 últimos minutos contra un gran Barça, que en este momento está con nueve victorias en los últimos 10 partidos. Competimos hasta el final, tuvimos momentos de muy buen baloncesto y, por lo tanto, creo que llegamos reforzados al partido", declaró Vidorreta. Contra el Joventut, la clave será tratar de controlar el rebote e "imponer" el ritmo de juego que conviene a los aurinegros.

Ilusión intacta pese a las bajas

De esta manera, aunque la lesión de rodilla de Rokas Giedraitis y los problemas físicos que arrastra Aaron Doornekamp hacen mella en las posibilidades de éxito del Canarias, los insulares mantienen "la ilusión de hacer un buen partido" ante el Joventut. El cuadro catalán, según Vidorreta, está "un poco en la misma dinámica que el Barça". "Tienen una baja muy importante, que es la de la de Ante Tomic, pero están compitiendo muy bien sin él, con lo difícil que es siempre competir cuando te falta un jugador tan importante como es Ante. Están obteniendo muy buenos resultados, solo han tenido una derrota, creo, en los últimos cuatro encuentros".

El Joventut: de Ricky Rubio a las amenazas de Hunt y Hakanson

Y es que 'La Penya' ha "reaccionado muy bien" a la decepción que supuso para los de Dani Miret quedarse fuera de la Final Four de la Champions en la que estaban llamados a ser anfitriones. "Espero un partido en el que ellos, lógicamente, tratarán de imponer la calidad de sus manejadores, en especial Ricky Rubio, que viene anotando 21 puntos por partido en los últimos tres. También Hakanson o Hunt, que son grandes anotadores, pero sin olvidarnos de jugadores que son de equipo y que aprovechan también para castigar los errores de los rivales como Guillem Vives, Hanga o el propio Kraag", valoró el entrenador.

Yannis Morin, en su etapa como jugador de La Laguna Tenerife. / Arturo Jiménez

Jabari Parker... y Yannis Morin

Vidorreta, seguidamente, prosiguió con su análisis de la plantilla del cuadro de Badalona en el que no incluyó al excanarista Yannis Morin, que se vistió de aurinegro para ayudar en el 'playoff' liguero de la temporada pasada y cuyo fichaje por el Joventut se hizo oficial en la tarde de este martes. Esto es, después de que el club aurinegro difundiese las declaraciones el 'coach'. "Por dentro se han reforzado con un jugadorazo como Jabari Parker y han recuperado a Ruzic y Birgander. Tienen una rotación clara de diez jugadores. Ellos van a intentar imponer esa capacidad que tienen para acelerar, para jugar uno contra uno y para sorprender, especialmente desde su agresividad defensiva", culminó.