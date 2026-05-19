La Laguna Tenerife y Joventut Badalona: duelo entre los que más cuidan la pelota

La Laguna Tenerife y el Joventut Badalona cuidarán de la pelota este miércoles en el Santiago Martín. Lo harán como lo hacen siempre y como nadie más en la Liga Endesa: los de Txus Vidorreta y Daniel Miret son los dos equipos que menos balones pierden en la competición doméstica.

Todavía quedan románticos en el deporte de la canasta. Esos que piensan que el juego de equipo está por encima de todo, y de todos, y que tratan con mimo a la bola naranja. Para muestra, el Joventut de la 25/26, que bajo la dirección de Miret pierde solo 11,4 posesiones por partido. El cuadro de Badalona es el segundo mejor equipo de la Liga Endesa en este apartado solo por detrás del CB Canarias.

El Canarias, en sus mejores registros

La escuadra aurinegra, habitual en los primeros puestos de la clasificación de los conjuntos más seguros con el balón, solo lamenta 10,9 pérdidas por jornada. La Laguna Tenerife, de hecho, maneja este curso su segundo mejor registro histórico, solo por detrás de las 10,8 de la pasada 24/25. Así, nunca antes hasta las dos últimas temporadas el conjunto insular había bajado de los 11 errores, mientras que 'se quedó' en las 11,4 en las 23/24 y 21/22.

En la ACB, por contra, el Baxi Manresa (15,5) y el Casademont Zaragoza (15,4) son primero y segundo de la lista de los que más se equivocan a la hora de gestionar sus ataques.

El factor Huertas, una clave

Que La Laguna Tenerife y Joventut destaquen en esta faceta no es casualidad. Todo lo contrario, no en vano cuentan con algunos de los mejores asistentes de la Liga Endesa. Estrellas en sus respectivos equipos, Marcelinho Huertas es el jugador que más asistencias reparte en el campeonato (5,7 por jornada) y en la historia de la Liga, mientras que Ricky Rubio cierra el 'Top 5' con 5,2. Shannon Evans (del Andorra) es segundo, y Dominik Mavra y DeWayne Rusell (los dos del Río Breogán), son tercero y cuarto, respectivamente.

Huertas defiende a Shannon Evans en el duelo de hace unas semanas entre La Laguna Tenerife y Andorra. / Arturo Jiménez

El riesgo de querer compartir la bola

Querer siempre la pelota para asumir más riesgos en el pase que en el tiro, eso sí, tiene letra pequeña. La pagan los manejadores. Huertas y Rubio, por ejemplo, no solo sobresalen en la lista de mayores asistentes, también son algunos de los jugadores que más bolas pierden. Huertas es tercero (con 2,7) y Ricky es sexto (2,4). La clasificación la comanda Evans, segundo que más asiste en la Liga. Todos pagan con gusto el peaje.

También pasan por caja los equipos al apostar por esta idea, la tenerla en lugar de recuperarla. El Joventut es el equipo que menos balones roba del campeonato con 6,2 recuperaciones por partido, mientras que el Canarias es el cuarto por la cola con 6,7.