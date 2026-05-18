El CB Canarias, en busca de la fiabilidad defensiva perdida: es el equipo de la ACB que más puntos ha encajado en sus siete últimos encuentros ligueros

Engranaje defensivo perfecto, colmillo afilado y partidos llevados a pocas posesiones. Escenario idílico para un CB Canarias que no hace nada lucía con orgullo prestaciones defensivas superlativas. Únicamente 72,33 tantos recibidos de media en sus brillantes triunfos contra Valencia, Unicaja y Zaragoza. Pero de pronto, todo ha cambiado en el cuadro de Txus Vidorreta. La Laguna Tenerife es ahora un equipo tremendamente vulnerable cerca de su aro.

Debilidad quizá no tan patente en BCL (87 y 85 puntos encajados en la Final Four para sendas derrotas), pero sí en la Liga Endesa, competición en la que los laguneros han pasado del todo a la nada. O más bien al revés si se cuentan, como parámetro, los tantos encajados. Los 102 que le hizo el Barça el domingo son el último ejemplo de un guarismo altamente pernicioso para los intereses de los laguneros.

Todo comenzó tras el descanso en Lleida

Una fatídica segunda parte en la visita al Lleida pareció abrir una especie de agujero negro en el que todavía se encuentra inmerso el CB Canarias. En solo 20 minutos el cuadro isleño recibió 61 puntos, para un total de 103. Tres cifras en el electrónico rival que se repitieron en el derbi del Gran Canaria Arena y también contra el Barça. Solo en una ocasión en este tramo de siete partidos los aurinegros dejaron a su adversario por debajo de los 90... y no les sirvió para ganar: 86-80 en Murcia.

Con los 90 puntos recibidos del Real Madrid (sí pudo ganar) y del Andorra, los 94 que le hizo el Girona (también salieron airosos los tinerfeños), el Canarias encaja en este tramo liguero 95,28 tantos por confrontación. El guarismo más alto de toda la competición en este lapso desde inicios de abril. Por delante, incluso, de conjuntos como Zaragoza, Andorra y Granada que han evidenciado claros síntomas de fragilidad en su lado de la pista.

Un giro de 180 grados con varias explicaciones

Giro radical de 180 grados que podría tener varias explicaciones concretas y con ciertas personificaciones. Por un lado, viene sufriendo en demasía la escuadra lagunera para minimizar la producción de los pequeños de los otros equipos. Gracias a un 1x1 mucho más potente jugadores como David DeJulius, Isaiah Wong y Juani Marcos se han puesto las bostas contra un equipo isleño, que tampoco ha estado muy sólido cerca del aro. Los 48 puntos que le hizo el Barça en pintura son un ejemplo de ello.

A nivel colectivo también viene dejando el CB Canarias señales preocupantes en lo que a prestaciones defensivas se refiere. Ya es casi común que a los de Txus Vidorreta se les hagan largos los encuentros. Le sucedió por ejemplo en Lleida, con 61 puntos encajados después del descanso.

Fitipaldo y el suicidio de intercambiar puntos

"Creo que lo que nos hizo ganar tanto fue siempre la solidez defensiva, y eso en algunos partidos no lo hemos tenido. Puedes perder con cualquiera, porque además hay equipos que se están jugando muchísimas cosas, pero debemos tener esa consistencia defensiva", afirmaba el domingo Bruno Fitipaldo. Para el uruguayo, el encajar 29 puntos en el primer cuarto ante el Barça fue "clave" para un Canarias "que nunca se ha movido en esos números". "Si no recuperamos esa consistencia atrás, jugar a intercambiar anotación no nos sirve de nada. Nunca nosotros fuimos ese equipo de jugar a ver quién hace más puntos, sino de reducir la producción de los otros equipos", insistió el de Montevideo.

Bruno Fitipaldo y Patty Mills, en acción defensiva contra el Barça. / E. Cobos (ACB Media)

Pero es que este mal de no mantener el mismo nivel según avanzan los minutos parece haberse extendido también a las puestas en escena de los laguneros. Los 57 puntos (26+31) que encajó el Canarias en los dos primeros cuartos frente al Granca, y los 58 que le hizo el Barça (29+29) este mismo domingo lo atestiguan. Más preocupante, quizá, el duelo contra el cuadro azulgrana, por no saber aprovecharse del empuje de la grada. En un abrir y cerrar de ojos los isleños ya perdían por un 2-13 que derivó en un 12-29 minutos después.

No recibía tantos puntos en casa desde 2013

Para dar con un antecedente peor a ese arranque como local por parte de la escuadra lagunera, hay que remontarse en el tiempo más de tres años. El 29 de marzo de 2023 el Manresa llegaba al descanso con un 51-59 que luego voltearía el equipo de Vidorreta para ganar 100-87. Más atrás, en concreto en 2013, el Canarias vio como el Joventut le hacía 65 tantos en solo dos periodos (50-65) para acabar perdiendo por 95-103.

Desde aquel partido de hace 12 años y medio La Laguna Tenerife no recibió nunca, como local -ni en ACB ni en BCL-, más de los 102 tantos que le endosó el Barça este pasado fin de semana. El Valencia, en el tramo final de la fase regular del pasado ejercicio, también había llegado a esa cifra.

Norris trata de dejar atrás a Tim Abromaitis / E. Cobos (ACB Photo)

Este miércoles ante el Joventut, curiosamente el equipo que menos puntos ha recibido en sus siete partidos más recientes (83,14 de media), el CB Canarias tiene la obligación de tapar esas manifiestas grietas para ganar en solvencia en este tramo final de curso.