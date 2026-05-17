Txus Vidorreta, optimista pese a la derrota ante el Barça: "Salimos muy reforzados"

“Estamos en proceso de reconstrucción. Han llegado las bajas de Rokas Giedraitis y Aaron y los problemas físicos de Marce, que se ha perdido dos partidos y esta vez ha tenido que andar con un poco de cuidado”, advirtió Txus Vidorreta en sala de prensa.

De ahí que, pese al tropiezo de La Laguna Tenerife frente al Barça en el Santiago Martín, el técnico se mostrase optimista de cara a las últimas jornadas de Liga. "Hoy salimos muy reforzados y sabiendo que este es el camino para conseguir victorias antes del final de la temporada y clasificarnos para el 'playoff'", aseguró Vidorreta.

Los últimos 25 minutos son "el camino"

Txus, de hecho, comenzó su intervención “destacando el esfuerzo” de sus jugadores, quienes insistieron “una y mil veces” para tratar de acercarse en el tanteo al cuadro azulgrana, que fue por delante de principio a fin. “El equipo ha seguido y seguido a pesar de la gran puesta en escena del Barcelona. Fuimos a remolque todo el partido, sin poder contrarrestar su ritmo y acierto durante los primeros 15 minutos. En los siguientes 25 fue todo lo contrario, este es el camino”, reflexionó el preparador canarista.

El Canarias, eso sí, cometió “un par de errores clave”. “No supimos tener la cabeza fría”, lamentó el técnico. “Eso es algo que nos está sucediendo porque estamos en una racha de derrotas. Lo que pasa es que estamos muy malacostumbrados, porque es que hemos jugado solo un partido en casa de los últimos seis, aunque es verdad que lo perdimos contra el Andorra”, sostuvo antes de insistir en la, a su juicio, excelente actitud de sus chicos. “Los jugadores tienen tantas ganas de ganar a veces se equivocan por eso. Es una cosa que hay que poner en positivo”.

Elogios al 'reaparecido' Van Beck

También tuvo palabras bonitas Vidorreta hacia Wesley Van Beck, prácticamente inédito desde la llegada de Patty Mills y que contra el Barcelona pasó de los 15 minutos en pista. “Le he visto con mucha chispa a nivel defensivo y eso es algo que necesitamos, tener el mayor número de jugadores preparados”, celebró el míster. “Cuando él está en buen tono defensivo... todo el mundo sabe que yo tengo mucha confianza en él. Es un gran tirador, tiene puntos en las manos y sabe jugar. Ahora toca animarle cuando vemos que está recuperando las sensaciones. Ha respondido con trabajo atrás y ha sido una lástima que no anotase esos triples abierto, pero no hay nada que reprocharle”.

Van Beck coloca un tapón a Brizuela. / EMILIO COBOS (ACB PHOTO)

Reivindica la trayectoria de su equipo

El bilbaíno concluyó sus declaraciones con una larga reflexión en la que reivindicó la exitosa trayectoria del equipo en las últimas temporadas. “Nosotros estamos acostumbrados a acabar con muchas victorias: 27, 21, 24, 21 y 25 en los últimos cinco años. Pongamos en valor estas 17 y que dependemos de nosotros mismos. El Granca, que son nuestros vecinos, estas últimas seis temporadas no ha tenido nunca más de 20 victorias. Este año, en cambio, tienen 20 derrotas”, indicó.

“Yo, ahora mismo, estoy disfrutando”, declaró con una sonrisa. “Ya me he quitado el problema de la Final Four, que todos los años sucede. Le pido a nuestro público que disfrute de lo que están haciendo nuestros jugadores, que es algo histórico. Todas las victorias de los últimos años son muchos títulos en sí mismos. Quizás, con buena intención, la gente se está equivocando de cuáles son nuestros verdaderos objetivos. Por cierto, hemos ganado cinco títulos y quedado terceros en la Liga Endesa dos veces. Estamos haciendo historia durante los últimos años. Incluido este. Vamos a ponerlo en valor. Tenemos unos jugadores extraordinarios que se merecen que el ambiente en el Santiago Martín sea siempre como lo ha sido hoy en los últimos cinco minutos”, sentenció.

Doornekamp, siguiendo el partido desde pie de pista pero fue de la convocatoria por lesión. / Andrés Gutiérrez / t

Dudas por la lesión de Doornekamp

"No sabemos el alcance de la lesión de Aaron, pero no creo que pueda estar para el miércoles porque no ha mejorado nada en las últimas 48 horas", lamentó Vidorreta al referirse a la baja de Doornekamp, que se quedó fuera de la convocatoria por, según el club, "una sobrecarga en el tendón del cuádriceps de la rodilla derecha". Hoy hemos jugado con Wes de 3 y Tommy de 4, más Tim de 5, que ya lo venimos haciendo. El equipo remonta, pelea... consigue que la afición sienta su esfuerzo, pero en unas condiciones difíciles. Hoy hemos marcado el camino para acabar la temporada en buena línea y, de ser así, estoy convencido de que van a llegar las victorias.