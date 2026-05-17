Recibir al Barcelona, un reto gigante en horas bajas para La Laguna Tenerife
El equipo aurinegro, que decepcionó en la Final Four de la Champions y no dio la talla en el derbi, se mide hoy domingo a uno de los grandes de Europa
Un reto gigante en momento de horas bajas. La Laguna Tenerife, que encadena cinco tropiezos consecutivos entre Liga Endesa y Basketball Champions League, recibe este domingo (19:00) a un coloso en el Santiago Martín: el Barça.
El equipo aurinegro afronta el titánico desafío de la visita azulgrana a la Isla en un momento delicado de juego –de ahí los malos resultados– y de ánimos. Los tropiezos frente al Rytas, en semifinales de la Champions –lesión grave de Giedraitis incluida–, y el Dreamland Gran Canaria, en el derbi, han sido especialmente dolorosos. Y frente al combinado amarillo, los de Txus Vidorreta no solo cedieron por mucha diferencia, sino que lamentaron también la baja de Marcelinho Huertas.
Con la incógnita de Marcelinho Huertas
El paulista, que llegaba doblemente tocado a la cita –causó baja en el duelo por el tercer partido de la BCL ante el Unicaja y sufrió un cólico nefrítico a principios de semana–, forzó para estar en el Arena. Marce, que comenzó el partido desde el banquillo, apenas duró un minuto y 48 segundos sobre la pista. El brasileño sufrió un golpe en la rodilla tras ser objeto de una falta personal y torció el gesto. Vidorreta lo sacó en seguida y, al encontrárselo mientras el base se dirigía al banquillo, le dedicó un gesto como diciendo: «Ya te dije que hoy no tocaba arriesgar». Puede que participe hoy frente al Barça (el propio entrenador expuso tras el derbi que había decidido «reservarlo» y ser «conservador»), pero resulta difícil pensar que Marce esté al cien por cien.
Las victorias recientes contra el Barça, una baza para creer
¿Argumentos para la esperanza? Los hay. Sin ir más lejos, La Laguna Tenerife le ha ganado al Barcelona en las tres últimas ocasiones en las que azulgranas y aurinegros han medido fuerzas. La más reciente, el 82-89 de la primera vuelta del campeonato en el Palau. Fue el 26 de enero cuando una exhibición colectiva de los insulares hizo ceder al equipo de Xavi Pascual. Diez de los 12 jugadores del roster de Vidorreta superaron la decena de minutos sobre el parqué y solo Alderete, el único que no sumó ni un solo punto, se quedó sin minutos. Además, cinco jugadores aportaron diez o más puntos y ocho alcanzaron o superaron los diez créditos de valoración.
Pero es que el Canarias ya había doblegado a los barcelonistas en los dos enfrentamientos inmediatamente anteriores:el 92-95 de la segunda vuelta de la temporada pasada y el inolvidable 91-86 de los cuartos de final de la Copa del Rey de 2025 en Gran Canaria. Huertas, precisamente, brilló aquella feliz noche: 22 puntos, seis asistencias, seis rebotes y 30 de valoración. Se coronó el brasileño, por enésima vez. Esa noche, el Canarias no solo accedió a la séptima semifinal copera de su historia, sino que rompió una mala racha de 11 tropiezos seguidos contra la escuadra catalana.
Sin 'Sato', Laprovittola, Clyburn ni Vesely
Este Barça, el de un Xavi Pascual cuyo futuro está en el aire a pesar de tener contrato hasta 2027, es tercero en Liga con el mismo balance que el segundo (22/9), pero también que el cuarto. El combinado azulgrana, que lidia con las bajas de Satoranski, Laprovittola, Clyburn y Vesely, ostenta el mejor porcentaje de acierto en tiros de dos de la competición (61,23%) y el segundo mejor en triples (38,14%), solo por detrás, precisamente, del Canarias. Apeados de la Euroliga, los catalanes centran ahora todos sus esfuerzos en el torneo doméstico.
Otro lleno y vestidos de 'La Rapadura'
Habrá ambientazo en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife colgó hace días el cartel de no hay entradas (otro más para la colección) y aguarda el empuje de su público, que será una de las claves para poder dar la sorpresa. Además, habrá fan zone desde las 17:00.
Contra el equipo azulgrana, los locales no vestirán de aurinegro, sino de azul. La escuadra insular llevará ‘La Rapadura’, su tercera equipación de esta temporada, y que ya lucieron los canaristas en el triunfo contra el Unicaja en la cuarta jornada de la Liga. Se trata de una vestimenta homenaje a la belleza de los fondos marinos de la Isla.
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