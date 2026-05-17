Derrota amarga del CB Canarias ante el Barça: el cuadro lagunero se repone a una horrorosa salida, pero le falta puntería para culminar la remontada (97-102)

El CB Canarias rema con decoro para morir en la orilla. Un arranque de partido más que deficiente ha condenado a la derrota al equipo aurinegro ante un Barça (97-102) que vio como el cuadro lagunero no se dio por rendido pese a estar 20 abajo antes del descanso (21-41) y con 17 de desventaja ya dentro del tercer acto (49-66).

Una mejora en sus prestaciones defensivas -muy malas en los primeros dos cuartos- y el liderazgo ofensivo de Bruno Fitipaldo (autor de 19 puntos y siete asistencias) y Marce Huertas (20 tantos) pusieron a los de Vidorreta en disposición de pelear por la victoria (74-75), aunque en ese tramo definitivo fue el Barça el que volvió a mostrar una mayor solvencia ofensiva.

Pese a verse de nuevo 10 abajo (84-94) con menos de dos minutos por jugarse, los laguneros no bajaron los brazos y apuraron sus opciones en un imposible que al menos deja un bien sabor de boca y sensaciones positivas antes de tratar de certificar su presencia en el playoff, un corte que los laguneros están cerca de superar gracias a la derrota del Unicaja en Murcia.

Una puesta en escena deficiente

La puesta en escena canarista dejó mucho que desear, en especial en defensa. Sin la solidez suficiente en el poste (Shengelia enterró a Abromaitis) y con ayudas muy largas (dos triples liberados de Marcos), La Laguna Tenerife se topó también con la calidad de Punter y con alguna grieta para cerrar su rebote. Un mundo, cuando en el otro lado de la cancha Huertas era prácticamente el único sustento ofensivo... y la mayoría de las ocasiones teniendo que finalizar él mismo. Con esa deficiente combinación a Vidorreta no le quedó más remedio que pararlo después de solo tres minutos y medio: 4-15.

El tiempo dio algo más de variantes en ataque al Canarias (encontró un par de veces a Guerra) para el 8-17, pero en cambio atrás los lagunero siguieron igual de pasivos, con Shengelia jugando a su antojo (11 puntos en el primer cuarto) y Willy haciéndose grande dentro de la zona. Y todo con la misma pasividad atrás los locales, que pese al chaparrón ofensivo que les estaba cayendo solo habían gastado una falta tras caso ocho minutos de juego. La desventaja llegó a ser de 17 (12-29) antes de que nos penetraciones finales de Huertas amortiguaran algo la caída coincidiendo con el final del acto inicial.

Reacción que se quedó en nada

Pero esa doble aparición del paulista fue testimonial, porque el Canarias volvió a sumar solo a cuentagotas, errando demasiado debajo del aro y sin apenas referencia exterior, hasta el punto de que su primer triple llegó tras 12 minutos (pero solo después de tres intentos). Todo lo contrario que su rival, un Barça que llegó a estar con un 7/10 (3/4 en el segundo acto) y que imprimió, cada vez que pudo, varias velocidades más a sus ataques. Tanto para finalizar a la contra para lanzar llegando. Totalmente desarbolado, el cuadro isleño llegó a verse 20 abajo (21-41).

Sacando tajada de que su rival había entrado en bonus muy pronto y de un par de apariciones desde el arco, el Canarias tomó algo de aire -con buenos minutos de Abromaitis- para el 37-48, aunque volvió a sufrir con su indolencia y permisividad debajo de aro. Ese manifiesto déficit lastró de nuevo a los isleños.

De ponerse a 7 a irse 15 abajo al descanso

Y es que pese a mostrarse muy intensos lejos de su canasta (lo que les permitió robar varios balones y hasta tener tiro para el -7), la presencia de Fall (poniendo bloqueos, finalizando y reboteando) fue demasiado para los locales.

En un quiero y no puedo se pasó de un hipotético 46-53 a un 43-58 coincidiendo con el intermedio. Resumen del desarrollo de una primera parte que le le tocó convivir al Canarias tras su errática puesta en escena. Concesión mayúscula contra un Barça desatado en ataque, y que a su 8/12 en triples, había producido dentro de la pintura 28 de sus otros 30 puntos en juego. Dato desolador para un rival, el aurinegro, sin mordiente.

Intercambio antes de un paso al frente en defensa

Lejos de poder escapar de la tendencia previa, el Canarias se metió en un intercambio de canastas (con Huertas como productor casi único) que resultó estéril porque atrás de nuevo los isleños estuvieron muy blandos (49-66), tanto en el 1x1 como para cerrar el rebote. Ahí los aurinegros sí mostraron un mínimo de solvencia defensiva (en especial Scrubb), y aunque desperdiciaron varias acciones para apretar el electrónico, esa aplicación atrás le acabó generando réditos para situarse de nuevo en la decena de desventaja (56-66, 26').

Recuperación en la que mucho tuvo que ver que los locales mostraran un paciencia superlativa y a la vez sumaran de tres en tres (4/6 en el periodo) con Bruno Fitipaldo ofreciendo sus mejores minutos en semanas (ocho puntos y tres asistencias en el cuarto). Pese al daño que le hizo en ese tramo Brizuela, el Canarias (en ese momento con tres pequeños en cancha) fue mordiendo la diferencia culé para llegar (tras tapón y canasta final de Abromaitis) solo cuatro abajo a los diez minutos finales (71-75).

Tuvo tiro de tres para empatar

Tras otro triple de Fitipaldo (74-75), y con el Santiago Martín totalmente entregado, tuvo incluso el Canarias tiro para empatar (erró Wes Van Beck) antes de que el Barça volviera a entonarse desde el arco: Cale y Norris para el 76-83, 33'. El cuadro lagunero insistió desde el perímetro, pero sin el acierto previo (fallaron de nuevo Fitipaldo y Van Beck), en una secuencia que volvió a castigar el Barça (76-86).

Ese par de minutos de falta de falta de puntería, y hasta cierto punto exceso de precipitación, dieron al traste con todo el trabajo previo. Cuando más cerca lo tuvo, al Canarias se le escapó de las manos, y pese a que Huertas intentó de poner algo de cordura, la aparición de Punter en varios registros mantuvo intscta la ventaja azulgrana (84-94).

Un triple de Fitipaldo y una puerta atrás de Abromaitis dieron algo de esperanza a los laguneros (89-94). Una canasta de Shengelia pareció poner la puntilla (91-98), pero los triples in extremis de Mills y Abromaitis hicieron creer en un milagro (97-100) que finalmente no llegaría con los dos libres de Punter, autor de nueve tantos en el epílogo.