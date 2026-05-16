El Fundación no puede con el anfitrión en cuartos

El Fundación CB Canarias cayó eliminado anoche de la Final Six de la Liga U22, al perder ante el anfitrión Burgos Grupo de Santiago (78-68) en un intenso partido, con el Polideportivo El Plantío prácticamente lleno. Una mala noche desde el tiro libre (13/28) lastró a un equipo, el aurinegro, que manejó bien sus opciones en el primer acto (36-39), se repuso luego a un parcial de 16-0 en el tercero (54-45) para meterse con opciones en el último periodo (56-59) y terminar cediendo ante el arreón final de los burgaleses.

No bastaron los dobles dígitos en anotación de cinco de los integrantes del roster insular, con Dylan Bordón a la cabeza (16 puntos); ni el dominio del rebote (42 rechaces, por 32 del rival); ni el carácter para devolver el choque al alambre cuando peor pintaban las cosas, pero queda el esfuerzo y la entrega de los pibes, que han cuajado una gran temporada para acabar en el Top 6 de la Liga en su primer año de vida.

Arrancaron muy enchufados los tinerfeños, con un 3/4 de inicio desde más allá del arco (2-9), si bien no tardaron en reaccionar los anfitriones (8-9). El partido creció con Bordón tirando de galones y el filial canarista tratando de abrir una brecha significativa (10-15, 12-17), pero los errores desde el tiro libre (2/6 al cierre del primer cuarto) se lo impedían: 16-17.

Con Taboada bien sujeto durante la primera mitad y la escuadra azulona errática desde el triple (0/7 de entrada), el Burgos Grupo de Santiago buscó el poder interior de Eneko Franco y la calidad de su base argentino, Ramiro Rodríguez, para apretar la contienda y ponerse incluso por delante mediado el segundo cuarto (32-29).

Tras el paso por vestuarios y pese a una buena puesta en escena de los aurinegros (38-45), el paso al frente de Farly Núñez metió de lleno en partido al filial del San Pablo Burgos para firmar un incluso un parcial de 16-0, que ponía contra las cuerdas a los laguneros, fallones en tiros liberados y por momentos frustrados. Aun así, el grupo de Cómez tuvo carácter y calidad para no rendirse.

El despertar final del uruguayo Joaquín Taboada, una de las figuras de la categoría, clave en los minutos decisivos; bien acompañado por una gran actuación del dominicano Farly Núñez y la oportuna aparición del interior Traoré cuanto más lo necesitaban los suyos, al abrigo de una ruidosa afición local, acabaría por decantar la balanza en contra del Canarias.

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Acabó ahí una gran temporada del Fundación CB Canarias, que se ganó a pulso su presencia en el Top 6 de una liga de reciente creación, que aglutinó el talento U22 de 15 de los 18 filiales de la Liga Endesa.