El CB Canarias pierde cinco partidos seguidos seis años después: una mala racha propia de otra época

Mes negro para La Laguna Tenerife, que acumula cinco derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Basketball Champions League. Una racha casi sin parangón en la segunda etapa del club en la élite y que solo encuentra un precedente similar hace ya seis años, aunque con matices. La holgada derrota en el derbi frente al Gran Canaria deja a los aurinegros en una dinámica prácticamente inédita en la última década.

Quién lo hubiera dicho hace cuatro semanas, cuando el combinado insular protagonizó un auténtico recital en la capital, conquistando la pista del Real Madrid (líder de la Liga Endesa) por un inolvidable 90-95. Aquella noche, Patty Mills y Marcelinho Huertas lideraron a las huestes de Vidorreta, con 43 puntos y otros tantos créditos de valoración entre los dos. Una exhibición que la afición canarista saboreó con euforia y desató la admiración del baloncesto continental.

Una caída incomprensible

Es más, apenas unos días antes, el mismo Canarias había barrido de la pista al Galatasaray en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de la Basketball Champions League. El marcador final fue de 99-59, una paliza de récord en esas instancias del torneo continental. El Santiago Martín acabó entregado a los suyos, comandados esa noche por Jaime Fernández (19 puntos con un 4/5 en triples) y el gigante Gio Shermadini, que en menos de 19 minutos en pista aportó 20 puntos y firmó 36 unidades de eficiencia. Imparable en la zona.

Pues bien, desde el 19 de abril en adelante, y tras el asalto a la casa blanca, La Laguna Tenerife se ha desplomado de forma incomprensible hasta acumular cinco derrotas consecutivas en 28 días. No todas de la misma naturaleza y varias con coartada, pero siempre con el mismo indeseado desenlace. Desde el 86-80 en la pista del Ucam Murcia (uno de los mejores equipos de la ACB y gran revelación del curso) hasta el siniestro total en el Arena de Gran Canaria (derrota esta “sin paliativos”, según Vidorreta), pasando por el ajustado 89-90 contra el Morabanc Andorra y la decepción de Badalona. En tierras catalanas, batacazo en semis contra el Rytas Vilnius (87-69) e insuficiente desempeño en el indeseado choque por el tercer puesto frente al Unicaja (85-80).

Apenas tres baches similares y todos lejanas

El caso es que cuesta, y mucho, encontrar malas rachas similares en la exitosa historia reciente del equipo aurinegro. Con una trayectoria muy regular y por momentos inmaculada entre Liga y Champions, hay que retroceder bastantes hojas en el calendario hasta hallar cinco tropiezos consecutivos. Y en el más reciente, de hecho, hay letra pequeña.

Fue en la temporada 19/20 cuando el entonces Iberostar Tenerife encadenó cinco duelos sin ganar, aunque con un parón gigante de por medio. Pasaron más de tres meses desde que el Canarias, tras caer derrotado frente al Baskonia y el Oostende a principios de marzo de 2020, perdió también contra Unicaja, Baskonia de nuevo y el Bilbao Basket a finales de junio. Mientras los dos primeros partidos se celebraron en condiciones normales, los tres siguientes se jugaron ya en la burbuja que puso en marcha la ACB durante la pandemia.

Javier Beirán anota una canasta en el derbi frente al Granca en noviembre de 2015. / Montse Santos

Más de diez años atrás y en otra dimensión

Por contra, fue hace más de una década cuando el Canarias protagonizó una mala dinámica más similar a la actual. En la 15/16, entonces mucho más modesto y todavía en proceso de consolidación en el primer escalón nacional, el cuadro tinerfeño comenzó su andadura en la Liga con cinco derrotas seguidas: Joventut, Andorra, Real Madrid, Estudiantes y Unicaja de Málaga fueron verdugos de Alejandro Martínez, que dejó su sitio en el banquillo a Txus Vidorreta. Contra todo pronóstico, el bilbaíno se estrenó con una victoria en el derbi ante el Gran Canaria por 65-63 en noviembre de 2015.

Asimismo, en la campaña 12/13 fueron seis los tropiezos consecutivos, todos también en la Liga Endesa: Estudiantes, Zaragoza, Obradoiro, Real Madrid, Barcelona y Gran Canaria. Y en la 13/14, la del segundo año en ACB tras el ascenso en abril de 2012, la serie se fue hasta las diez derrotas, nueve en Liga y una en Copa del Rey. Valencia, Bilbao Basket, Manresa, Obradoiro, Barça (en Copa), Zaragoza, Barça (ahí en ACB), Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada fueron los obstáculos que no pudieron sortear los aurinegros entre enero y mediados de marzo de 2014. La mala racha se cortó de la mejor de las maneras, con un alegrón en un derbi. Victoria en casa por 72-68 ante el Granca.