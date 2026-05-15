Sala de prensa
Txus Vidorreta: «Una derrota sin paliativos»
El entrenador califica como «absolutamente inadecuado» el comportamiento de Fran Guerra en la acción de su expulsión
el día
«Una derrota sin paliativos». Así definió Txus Vidorreta lo sucedido ayer en el Gran Canaria Arena. No puso ninguna excusa y, tras felicitar a los ganadores, resumió el encuentro afirmando que un equipo había sido superior al otro. En cualquier caso, advirtió de que lo verdaderamente relevante para La Laguna Tenerife llegará a partir del domingo, con la disputa de cuatro encuentros que definirán o no su presencia en el playoff por el título de la Liga Endesa.
Y no pasó por alto la expulsión de Fran Guerra. No justificó a su jugador. «Tuvo un comportamiento inadecuado», opinó Txus.
En su repaso del partido, comenzó diciendo que el Canarias estuvo «correcto» en el inicio, pero no fue una respuesta sostenida en el tiempo. «A partir del primer cuarto no fuimos capaces de controlar el juego del Granca y tampoco supimos ejecutar el plan como queríamos», explicó Vidorreta sin entrar en detalles. En esa línea, recordó que el conjunto entrenado por Néstor García «cogió ventaja y la fue incrementando en el tercer cuarto». Como cierre, señaló que La Laguna Tenerife consiguió «anotar un poco más y tuvo más continuidad» en el último cuarto para «asumir una derrota sin paliativos en la que hubo un equipo mejor y otro peor».
Lejos de darle más vueltas a la derrota, optó por mirar al frente. «Tenemos que recuperarnos rápido para preparar el siguiente capítulo, que será clave, más que este partido contra el Gran Canaria, que sí era importante para el rival pero para nosotros lo serán las cuatro próximas jornadas, que nos tendrán que permitir, si recuperamos las señas de identidad, estar en el playoff, que es donde llevamos toda la temporada», argumentó el entrenador vizcaíno.
Y de los árbitros, ninguna queja. Ni siquiera por la decisión que tomaron al sacar de la cancha a Fran Guerra por su agresión a Kassius Robertson. «Fran se llevó un golpe feo en la zona baja, que es dolorosa, pero reaccionó fatal, no se justifica lo que hizo, y eso que en el descanso había dicho que no quería ninguna protesta», contó Vidorreta refiriéndose al «comportamiento absolutamente inadecuado» del grancanario.
Poniendo el foco en el momento en el que está La Laguna Tenerife, reconoció que «no es el mejor» de la temporada. Pero tampoco llegó a esta conclusión tras un desarrollo inesperado de los acontecimientos. De hecho, indicó que ya sabía que iba a ser «difícil» gestionar todo lo que ha venido después de la Final Four de la Champions League. «Estas cosas pasan si se gana, porque se celebra, y si se pierde, porque te quedas pesaroso», comentó. En este caso fue lo segundo, y una decepción de este tipo lleva a los jugadores a soportar una «carga física y mental diferente» de la que tienen los rivales, como el Granca, que está en una «buena dinámica», a pesar de todo. n
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