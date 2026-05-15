Los pequeños se hacen gigantes contra el Canarias: de Jerrick Harding a Isaiah Wong

Los pequeños se le atragantan a La Laguna Tenerife. No los equipos, sino los jugadores. Muchos de los elementos individuales que más daño le han hecho a La Laguna Tenerife en las últimas semanas son jugadores exteriores y casi todos del mismo perfil: muy atléticos, con ritmo alto de juego y gran capacidad para anotar. Para muestra, el recital de Isaiah Wong en el derbi de este jueves, en el que el escolta estadounidense del Dreamland Gran Canaria aprovechó la fragilidad defensiva del equipo aurinegro para firmar una actuación memorable y decantar la balanza en favor de los suyos.

Wong, que no formó parte del quinteto inicial del 'Che' García, anotó sus primeros puntos de la noche cuando restaban algo más de tres minutos para el final del primer cuarto. De ahí en adelante, fue un no parar. El de Nueva Jersey, escolta de 1,91 (grande fuera de una pista de baloncesto, pero de baja estatura en la media del deporte de la canasta), se fue hasta los 25 puntos y 29 créditos de valoración. Isaiah firmó uno de sus mejores partidos de la temporada, empatando en anotación y en nota con sus dos segundos mejores registros en la 25/26.

Una defensa transparente

Lo peor para la bancada visitante no fue tanto la frustración de toparse con un oponente tan entonado, sino la sensación de que la defensa canarista hizo aguas por todas partes en el Arena. Demasiado acierto en las canastas de dos de Wong (síntoma de que no se le incomodó lo suficiente) y muchas penetraciones que deberían haberse evitado. Así lo reconoció Txus Vidorreta en su primer análisis tras la derrota. "No hemos sido capaces de controlar su juego ni ejecutado el plan de partido como queríamos a la hora de controlar las situaciones de uno contra uno de Wong, que queríamos que no fuesen de uno contra uno y han sido siempre así. Muchas de ellas han acabado con canasta y con 2+1. A partir de ese momento, el Granca ha jugado con ventaja en el marcador", lamentó el técnico.

Jerrick Harding, verdugo en semifinales de Champions

En el corazón canarista, la tristeza por no haber podido competir en el derbi. Y en la cabeza, las experiencias recientes similares en las que algún pequeño 'picante' (término que utiliza Juan Gatti, ayudante de Vidorreta) maltrató el aro aurinegro. La más dolorosa, porque aún escuece y por el escenario, la triste tarde de Badalona en la que un combativo Rytas Vilnius apeó al Canarias del sueño de la Champions en semifinales. Jerrick Harding, un base de 1,85, sumó para los lituanos 29 puntos obtuvo un 24 en valoración. Harding, el mejor jugador sobre la pista, no anotó ni un solo triple (0/5), por lo que todas sus canastas fueron de dos o desde el tiro libre. No hubo forma de pararlo. Más desapercibidos pasaron los registros del escolta Chase Audige, el mejor del Unicaja en la victoria del cuadro malagueño en el duelo por el tercer puesto frente a La Laguna Tenerife. El neoyorquino de 1,93 aportó 15 puntos y firmó 18 unidades de eficiencia. Audige firmó un cinco sobre ocho en tiros de campo, uno de ellos desde el triple.

Jerrick Harding, del Rytas Vilnius, anota una canasta contra La Laguna Tenerife. / BCL

Antes de Badalona, Kyle Kuric

Badalona al margen, fue justo antes de la Final Four de la Champions cuando comenzó esta tendencia. Ya en los dos choques ligueros anteriores a la fase final del torneo continental, en sendas ocasiones se topó el Canarias con el acierto sobresaliente de alguno de los jugadores exteriores de sus contrincantes. El más particular de esta lista fue el de Kyle Kuric. El veterano tirador del Morabanc Andorra, que ganó en el Santiago Martín pese a visitarlo siendo el penúltimo de la Liga, festejó contra el combinado aurinegro 23 puntos. 17 de ellos fueron en el último cuarto, en el que anotó cinco de sus seis triples en el partido.

Y antes de Kuric, David DeJulius

Una semana antes, fue David DeJulius (base de 1,83) el que brilló frente a los insulares. El de Detroit sumó, para el Ucam Murcia, 23 puntos y siete asistencias y firmó 28 créditos de valoración en una auténtica exhibición en poco más de media hora sobre el parqué del Palacio de los Deportes. Algo más alejadas en el tiempo sobresalen también las actuaciones contra La Laguna Tenerife de James Batemon (el escolta del Lleida celebró 21 puntos, aunque el mejor de los catalanes fue el interior Melvin Ejim con 29) y de Gonzalo Corbalán, del San Pablo Burgos y también '2', que aportó para los suyos 24 puntos.