Néstor 'Che' García, técnico del CB Gran Canaria: "Si les das 'chances', las 'rentan' muy bien"

El técnico del Dreamland Gran Canaria, Néstor Che García, compareció ante los medios de comunicación en la previa del derbi canario de mañana jueves (20.30 horas, Dazn), en su estreno como entrenador en el duelo de rivalidad regional ante La Laguna Tenerife.

El profe admitió en la víspera del choque que "conocemos la capacidad que tienen los jugadores del Tenerife, saben a lo que juegan, con un entrenador que lleva con ellos muchos años y es un equipo que está el primero en porcentaje de triples de la Liga, tercero en porcentaje de dos puntos, y en asistencias son quintos".

Sólo vale darlo todo ante un rival von un estilo vintage

Desde su perspectiva, ante un rival como son sus vecinos "tenemos que salir a darlo todo, porque nos encontramos en otra situación, el esfuerzo físico nuestro tiene que ser el máximo que hemos dado hasta el momento". "Anímicamente el equipo está muy bien, hemos tenido todo este tiempo para preparar el partido, el equipo está sano totalmente, Albicy va a poder jugar este partido y hemos competido mucho en las prácticas", aclaró.

El estratega argentino recalcó que "tenemos por delante cuatro finales y por mi experiencia, para jugar finales hay que estar enfocado, no tengo que hablar de poner ganas o de tirarnos de cabeza a por la pelota, lo descarto, eso va en lo que uno lleva por dentro". "Ante este equipo hay que estar muy enfocados, porque cuando le das posibilidades, como juegan de una forma tan inteligente y quizás, a mi criterio, con un formato que parece el de la ACB de hace algunos años, más que el actual, donde controlan los tiempos, con varios pases, resuelven bien las trampas que uno le pueda poner y no juegan tanto a correr, por eso no hay que darles chances porque ellos los rentan bien".

Cuatro rivales para una plaza

"Cuando me tocó llegar acá, creo que la posibilidad de bajar estaba entre Andorra y nosotros, pero ahora hay cuatro equipos, quiere decir que algo bueno hemos hecho nosotros y que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. No vemos el precipicio todavía y Dios quiera que no lo lleguemos a ver, pero estamos muy enfocados en lo que hacemos, hemos trabajado para sacar más provecho de las cosas buenas que tenemos, porque antes no tuvimos tiempo de trabajarlo". "Después del partido con el Barcelona hemos tenido días de descanso, de recuperación y de trabajo, hemos buscado la focalización", recordó.

"La gente que tiene presión es la que no tiene dinero para llegar a fin de mes, aquí hay un ansia por ganar, pero estamos muy fuertes, como staff estamos apoyando a morir a los jugadores porque creemos mucho en ellos".

Las dudas sobre la presencia de Huertas

"No tengo dudas de que Marcelinho Huertas va a estar en el partido, porque lo que él tuvo me ha pasado a mí y es solucionable médicamente".

"Este es el sexto juego para los dos equipos, pero el primero para mí, porque jugaron dos amistosos, dos de BCL, más uno de ACB, ya se conocen muchísimo, a eso hay que sumar lo importante que es el derbi, tiene muchas connotaciones, por nuestra parte también puede cambiar, hemos cambiado jugadores, tenemos nuevo entrenador, pero el ritmo de los partidos ha sido más lento, porque el Tenerife hace puntos por sus porcentajes, así que será un partido lindísimo".

El orgullo herido del Canarias

"Ellos son un equipo con experiencia y con orgullo, que siempre ha estado en lugares de privilegio, ellos van a venir como han jugado siempre, porque les ha tocado perder con equipos que son buenos también, no creo que les haya ido tan mal, han perdido con rivales que por eso estaba en esa Final a Cuatro y el otro día en ACB perdieron con un triple en el último segundo".

"Que nuestras dos victorias parece que no son nada no es así, porque para nosotros es muchísimo, porque fueron después de perder dos partidos cerrados, nos levantamos y ganamos al Girona y en Málaga, para nosotros han sido claves esas dos victorias".

La pasión de la gente

"Soy nuevo en la Isla y la gente me para a cada rato cuando voy a comer, desde niños hasta gente de mi edad, no creo que la gente esté decepcionada, al menos es lo que me transmiten a mí y quizás porque soy nuevo, me están dando un cariño y un respeto que anímicamente me hace muy bien, claro que están nerviosos, pero están a muerte con nosotros. Mi motivación es no defraudarles y darles todo, la gente sabe que tienen que empujar mucho y que nos hace bien ".

Elogios para su cuerpo técnico

"Hablo mucho con todos los jugadores, pero los que son unos fenómenos son los componentes de mi staff, lo hemos analizado absolutamente todo del rival, hemos hecho un trabajo de scouting no sólo en vídeo, sino que lo hemos trabajado en la cancha, el trabajo de mis asistentes ha sido fabuloso".

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"He tenido muchos clásicos en mi vida y sé lo que significa ganarlo para la gente, más allá de que es una victoria más, siempre siento que esa felicidad es más para los aficionados, me encantan los clásicos, tienen un entorno que desde hace días ya se viene hablando. La rivalidad está y es de lo más lindo que tiene el deporte".