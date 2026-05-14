El CB Canarias, y su necesidad de ganar para jugar el playoff, se las ve en un nuevo derbi contra un Dreamland Gran Canaria al borde del abismo

Cambio de chip con la obligación de regresar a la senda de los triunfos. Afronta el CB Canarias esta jueves por la noche, contra el Dreamland Gran Canaria (20:30, Arena), un nuevo derbi regional, y lo hace con la necesidad de volver a ganar... y por no pocos motivos. Primero porque encadena el conjunto de Txus Vidorreta cuatro derrotas –dos en ACB y otro par que se trajo de la Final Four–, una cadencia tremendamente perniciosa para sus intereses en caso de prolongarse en este tramo final de curso. Lo hace con la duda de Marcelinho Huertas, que ha viajado, aunque su concurso no se decidirá hasta el último momento tras haber sufrido una sobrecarga en los abductores y días después un cólico nefrítico.

También le vendría bien al CB Canarias el triumnfo en este duelo de rivalidad regional para quitarse, precisamente, ese mal sabor de boca que le dejó la cita continental del pasado fin de semana. Y tercero, porque dada la igualdad de la zona media, el cuadro lagunero no puede dejar pasar oportunidades para asegurar su plaza entre los ocho primeros al término de la fase regular.

Con cuentas pendientes en el Arena

Pero es que vencer en el Arena también supondría para el equipo aurinegro desquitarse de su anterior visita al recinto claretiano, cuando en BCL dejó escapar una renta de 17 puntos ya dentro del tercer acto (30-47) para acabar cediendo por 72-70. Una especie de venganza que, de forma paralela, acercaría todavía más al abismo a un conjunto, el claretiano, que lleva caminando meses sobre un alambre cada vez más fino. La efervescencia que ha supuesto la llegada al banquillo del Che García puede ser el equilibrio en este tramo final para un Granca que tratará, igualmente, de hurgar en la herida que ha descubierto en su rival isleño.

Jaime Fernández bota el balón ante Andrew Albicy en uno de los derbis de este curso. / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez

Y es que no solo el antecedente del Arena se le hizo largo al Canarias, que ha visto como en los dos duelos del Santiago Martín el Dreamland era más productivo tras el descanso. En ACB pasando de un 39-35 a un 48-62 del que los aurinegros no lograrían recuperarse (70-71); y en BCL apretando un 78-69 con 68 segundos por jugar para llegar a un ajustado 79-76 y errando tiro para salvar el average.

Aprender a vivir sin Rokas Giedraitis

Al margen de evitar que este cuarto derbi de la temporada se le acabe eternizando –mal endémico que está padeciendo en más duelos de los deseados frente a otros rivales– el CB Canarias tiene que aprender a convivir en este tramo final del curso sin un Rokas Giedraitis que estará en el dique seco muchos meses tras una grave lesión de rodilla. Huérfano Vidorreta de los intangibles que le venía dando el lituano en el puesto de tres, queda Thomas Scrubb como único alero puro, una situación que obligará a Sastre a hacerse más grande, o incluso –y en función de la disposición táctica del rival– de ver a tres manejadores en cancha a la vez.

La otra alternativa, e incluso la más usual en parches previos, es la de bajar a Doornekamp al tres, con Abromaitis al cuatro –intercambiando posiciones en ataque y en defensa– y un poste nato. Pero ahí es donde el CB Canarias podría tener un problema añadido: que el Granca juegue muchos minutos sin un center. Y es que con el más que probable descarte de Kur Kuath –para dar cabida al base Brandon Jefferson, su más reciente fichaje– el conjunto claretiano se quedaría con Tobey como único cinco puro. Eso obligaría al equipo tinerfeño a llevar a Aaron y a Tim al cuatro y al cinco... dejando desguarnecido el tres.

Rotaciones sin apenas margen de error y mucho valor del estado anímico para que el pulso no tiemble en el momento de la verdad. Factores claves para que el Canarias salga airoso del Arena, ponga pie y medio en el playoff... y deje a su vecino herido de muerte.