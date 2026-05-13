Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: "Lo que le pasa al Gran Canaria quizá se podría explicar en una barra de bar, pero no en una rueda de prensa"

Con ganas de poner fin a su mala dinámica de resultados e incapaz de descifrar con claridad lo que le puede ocurrir al Gran Canaria para explicar su delicada situación clasificatoria. Así se ha expresado este miércoles Txus Vidorreta, técnico del CB Canarias, en la previa del derbi a jugar este jueves a partir de las 20:30 en el Arena.

"Ha sido su mejor año contra nosotros, pero a la vez el peor en la ACB y en Europa. Son cuestiones que seguramente ellos sabrán más internamente. Desde fuera, yo lo único que puedo decir es que hemos jugado tres partidos igualados, y nos han ganado dos", ha afirmado el preparador canarista.

Argumentaciones de carácter interno

A Vidorreta se le insistió sobre esta anómala situación de sus vecinos, y ahí el bilbaíno pareció repetir fórmula de contestación. "Sus resultados contra nosotros han sido mucho mejores que en años precedentes, pero en cambio han empeorado los de los cruces contra otros rivales", apuntó. "No sé cuál puede ser la explicación", añadió antes de ser algo más explícito. "Los que vemos las cosas desde fuera podemos tener una explicación. En barra de bar igual la podría decir, pero en rueda de prensa no debo", comentó de forma más explícita.

Jaime Fernández lanza a canasta ante la mirada de Txus Vidorreta. / E. Cobos (CBC)

Sobre su propio equipo, Vidorreta cree verlo "en buena condición para empezar este esprint final por estar en el playoff de la Liga Endesa" y a la vez lo nota con "ganas de que empiece la dinámica de jugar, para tratar de revertir esta mala racha de resultados". Una serie de cuatro derrotas antes de un "calendario muy complicado" ante el que el CB Canarias tendrá que mostrar "máxima concentración".

Ponerle la rúbrica a la temporada

A tenor de los antecedentes de las campañas más cercanas, Vidorreta aboga por, una vez superado "el viacrucis" en el que se ha acabado convirtiendo "la Final Four de la BCL, tratar de acabar el año en Liga Endesa" como suele ser habitual: "De manera positiva y clasificándonos para los playoff. La temporada está bien yendo bien, pero tenemos que ponerle la rúbrica, que es algo que depende de nosotros".

En relación de nuevo a lo que espera toparse en el derbi de este jueves, Vidorreta habla de un Granca que "ha reducido un poco la rotación" con la llegada del Che García, un modelo que a su entender es el ideal "cuando se vive una situación tan delicada", lo que lleva al técnico sudamericano a tirar de "los jugadores en los que confía plenamente". "Tienen un poquito más de chispa, seguramente que ha venido dada por esas dos victorias que les han dado mucho aire", añadió.

En un análisis más detallado, Vidorreta pone la atención en el refuerzo de Jefferson, pero sobre todo en que "Metu ya está en forma tras una lesión dura y de mucho tiempo de inactividad". Con todo, el técnico canarista prevé un rival "con mucha capacidad para el uno contra uno, especialmente de Wong, Metu, Jefferson e incluso Carlos Alocén", al margen de un adversario que "cuando tenga la oportunidad, pasará bien la pelota".

Dentro todavía del plano táctico, es consciente Vidorreta de que el Canarias tendrá que "adaptarse un poco" al posible descarte de Kuath para cumplir con los cupos. "Estaba jugando poco los últimos partidos, pero contra nosotros sí lo había hecho bien", destacó del sudanés. "Ahora tienen muy clara la rotación, con Metu de cuatro, Tobey de cinco, y Pelos sustituyendo a los dos, sobre todo más al cinco. Tendremos que adaptarnos a lo que hagan, que además ya lo hemos hecho bien en el último partido que jugamos contra ellos”, explicitó el técnico aurinegro.

Palabras cariñosas a Jaka Lakovic

Además, Vidorreta tuvo palabras de elogio contra el que fue hasta hace nada su homólogo en el banquillo claretiano. "Va a ser el primer partido después de muchos en el que no esté ya Jaka Lakovic, un entrenador que ha marcado una época en el Granca", señaló sobre un preparador que "ha sido todo un campeón de la Eurocup", al margen de calificarlo no solo como "un gran entrenador", sino además como "un gran tipo".