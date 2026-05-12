Marcelinho Huertas sufre un cólico nefrítico tres días antes del derbi canario

Marcelinho Huertas, aún más duda para el derbi de este jueves entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria. Según ha comunicado el cuadro aurinegro, el brasileño sufrió ayer lunes un cólico nefrítico y, tras pasar la noche ingresado en el hospital, recibió el alta médica en la mañana de este martes.

Un cólico nefrítico, o cólico rental, es una obstrucción de las vías urinarias causada principalmente por cálculos o piedras, que causa un dolor agudo en el costado, la cintura o en un lateral de la barriga. La recuperación se produce, generalmente, unas horas después de sufrir el percance.

Ya venía tocado

Huertas, que jugó el partido de semifinales de la Champions frente al Rytas Vilnius, descansó en el duelo contra el Unicaja por el tercer puesto por problemas en los abductores. «Si llega a ser la final, hubiéramos arriesgado, pero sus sensaciones eran malas, y convenía no forzar y arriesgarnos a una lesión importante», dijo Txus Vidorreta.

Ya entonces (sin haber sufrido el cólico de este lunes), Vidorreta lanzó un mensaje pesimista sobre la posible participación del paulista contra el Granca. El técnico recalcó en la necesidad de «tener precaución porque tampoco hay que forzar cuando luego el estar o no en el 'playoff' se jugará en los tres de cuatro partidos que quedan en casa y el del Granada», añadió el bilbaíno. Ahora, la presencia de Huertas en el Arena de Gran Canaria se antoja muy lejana, aunque con el marciano Marcelinho nunca se sabe.