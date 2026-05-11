Wesley Van Beck, menos de siete minutos y casi un mes después con La Laguna Tenerife

Su regreso a la pista pasó por debajo del radar porque se produjo en una cita incómoda en la que La Laguna Tenerife no se jugaba casi nada (el duelo por el tercer puesto de la Champions) y porque solo estuvo sobre el parquet 6 minutos y 31 segundos. En cualquier caso, los del sábado en Badalona fueron los primeros minutos de Wesley Van Beck desde el 11 de abril. Casi un mes a cero para un jugador que llegó a ser capital en la primera mitad de la temporada para el combinado aurinegro.

Van Beck encontró el sábado hueco en la rotación de Txus Vidorreta merced a la coincidencia de la desafortunada lesión de rodilla de Rokas de Giedraitis en la semifinal del jueves y el descarte de Marcelinho Huertas. Scrubb entró en la convocatoria por el lituano y el americano por Huertas. Frente al cuadro cajista, que finalmente se llevó la medalla de bronce, el ex del Petkim Sport anotó seis puntos (2/3 en triples) y firmó un cinco de valoración en seis minutos y 31 segundos sobre el firme del Olímpic de Badalona.

Casi un mes ausente

Escaso protagonismo y baja aportación para el de Texas, que no jugaba con La Laguna Tenerife desde el 11 de abril frente al Girona y en el marco de la Liga Endesa. Van Beck se quedó esa tarde en únicamente 3 minutos y 46 segundos y no celebró ni una sola canasta. Pero es que ni siquiera llegó a tirar (su gran especialidad) y su valoración fue negativa (-3). Para ese entonces, se había convertido ya en un habitual descarte tanto en la competición doméstica como en la Champions.

Y es que cuando lamentó ese cero en el Santiago Martín contra el conjunto gerundense, el escolta natural de Houston acumulaba, a su vez, varias semanas fuera de los planes de Vidorreta. Van Beck había disputado su último partido de Champions en Trieste (el 17 de marzo en la jornada final del Round of 16 a la que el Canarias llegó con el primer puesto del grupo garantizado) y de Liga el 1 de marzo, cuando el cuadro aurinegro pasó por encima del Valencia Basket (89-71) en el Santiago Martín. El '4' sumó esa noche 14 puntos en 18 minutos.

Van Beck, durante el partido frente al Valencia Basket de mediados de marzo. / Andrés Gutiérrez

Cuesta abajo en marzo y desaparición en abril

Así, aunque fue abril el mes natural en que la participación de Van Beck cayó en picado, su situación ya había cambiado desde mediados de marzo. Desde el 18 de marzo en adelante (justo después de la visita al Trieste), el americano solo ha disfrutado de 10 minutos y 17 segundos repartidos en dos partidos (contra Girona y Unicaja). Dos intervenciones en 12 duelos posibles y 10 minutos sobre los 480 totales que ha jugado el equipo entre Liga Endesa y BCL, un ínfimo 2% del minutaje total.

Fichado en verano por la entidad canarista, el escolta comenzó la temporada lastrado por unos problemas de espalda que le impidieron participar de salida, pero en cuanto se encontró bien gozó de una incuestionable continuidad. A pesar de que los problemas de faltas (se cargaba con varias infracciones pronto y Vidorreta se vio en numerosas ocasiones a tener que dosificar sus minutos), Van Beck jugó en ACB en todas las jornadas desde la Jornada 6 hasta la 22.

Sus registros absolutos en la competición doméstica son de 19 citas (el mencionado parcial de 17 consecutivas más los de las semanas 2 y 26), con una media de 13,33 minutos, 8,8 puntos y 6,8 créditos de valoración, aunque su promedio más destacado es su enorme acierto desde el arco: un impresionante 56% (38 sobre 68) para uno de los mejores porcentajes de la historia de la Liga. En la BCL, un promedio de 14 minutos, 9,5 puntos y 8,4 de eficiencia en 10 partidos.

El hándicap de los cupos, un enemigo invisible

Su gran lastre no ha sido una bajada de rendimiento o de la confianza de Vidorreta en él. Tampoco la salud física o su mala gestión de las faltas (que nunca le ha ayudado). Se trata de los famosos cupos. Esto es, la obligación de presentar una convocatoria con un número mínimo de jugadores nacionales o formados en España y que en la Liga Endesa es de cuatro jugadores y en la Champions de cinco. Esta norma convierte en intocables a Fran Guerra, Jaime Fernández, Joan Sastre y Héctor Alderete en Liga y, además, obliga a Vidorreta a convocar siempre a un vinculado en la Champions, que suele ser Dylan Bordón.

En ese escenario, la llegada a la Isla de Patty Mills ha acabado sacando a Wesley de la rotación. El australiano es un fijo para Vidorreta, que ha optado por prescindir de Van Beck de forma sistemática en Liga, puesto que ha sido casi siempre el sacrificado. En Champions, donde es necesario un segundo descarte al ser los cupos aún más agresivos, a Van Beck se han sumado Srcubb o Giedraitis, que sí han alternado. Concluida la BCL, la lesión del lituano le deja ahora la pista libre para poder vestirse de corto en el torneo doméstico. Cuánto de lejos sigue de los minutos pasa a ser la incógnita por resolver.

Lleno contra el Barça

La primera prueba para salir de dudas será el duelo de este jueves contra el Dreamland Gran Canaria y la segunda, la cita del domingo, cuando el Barcelona acuda al Santiago Martín. Precisamente para la visita del cuadro azulgrana a Los Majuelos, el club anunció este lunes que ya no quedan entradas a la venta. Habrá llenazo, otro más, en el recinto lagunero. Solo podrían liberarse un puñado de huecos siempre que los abonados liberasen su asiento.