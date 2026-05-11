EL DÍA sortea 10 entradas dobles para vivir el mejor baloncesto de la Liga Endesa en el Pabellón Santiago Martín

La emoción del baloncesto vuelve a apoderarse del Pabellón Santiago Martín y en EL DÍA queremos que nuestros lectores lo vivan desde dentro. Con motivo de los próximos compromisos del La Laguna Tenerife, nuestro periódico pone en marcha un doble sorteo exclusivo de entradas para dos de los partidos más esperados de este tramo final de temporada de la Liga Endesa.

Los aficionados aurinegros tendrán la oportunidad de conseguir una de las cinco entradas dobles que sortearemos para el duelo entre el La Laguna Tenerife y el Barça, que se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 h en el Santiago Martín. Un auténtico partidazo entre dos de los equipos más competitivos de la Liga Endesa y una cita marcada en rojo para la afición tinerfeña.

Además, EL DÍA también regalará otras cinco entradas dobles para el encuentro que medirá al conjunto lagunero frente al Asisa Joventut el miércoles 20 de mayo a las 20:00 h. Un choque clave en la recta decisiva del campeonato y otra gran oportunidad para disfrutar del mejor baloncesto nacional en uno de los pabellones con mejor ambiente de toda la competición.

El Pabellón Santiago Martín se prepara para dos grandes noches

El La Laguna Tenerife afronta dos compromisos fundamentales ante rivales históricos del baloncesto español. El duelo frente al Barça siempre genera una enorme expectación por el nivel competitivo de ambos equipos y por la calidad de los jugadores que estarán sobre la pista.

Por su parte, el enfrentamiento ante el Joventut Badalona promete intensidad, ritmo y mucho espectáculo. El conjunto catalán continúa siendo uno de los clubes con más tradición de la ACB y cada visita a La Laguna deja partidos vibrantes y un ambiente inmejorable en las gradas del Santiago Martín.

La afición aurinegra volverá a jugar un papel decisivo en ambos encuentros. El empuje del público tinerfeño ha convertido al pabellón lagunero en una de las canchas más difíciles de la competición y el club espera registrar una gran entrada en estas dos citas.

Vive el baloncesto con EL DÍA

En EL DÍA seguimos apostando por acercar el deporte tinerfeño a nuestros lectores y premiar la fidelidad de nuestra comunidad. Estos sorteos forman parte de nuestra cobertura especial del deporte canario y de nuestro compromiso con los aficionados que siguen cada jornada la actualidad del La Laguna Tenerife.

Si quieres vivir en directo dos partidos de máxima exigencia, disfrutar del ambiente del Santiago Martín y apoyar al conjunto aurinegro en un momento clave de la temporada, esta es tu oportunidad. Cada canasta, cada defensa y cada jugada decisiva se viven de forma única en una jornada deportiva de primer nivel en Santa Cruz de Tenerife,

Con iniciativas como esta, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte local y ofrece a sus lectores la oportunidad de vivir de cerca la emoción del baloncesto en directo.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para acudir a cada partido con un acompañante.

💛 El ambiente del Pabellón Santiago Martín, uno de los pabellones más destacados de la Liga Endesa.

🔥 Partidos de gran nivel entre tres equipos competitivos.

Una ocasión ideal para vivir una tarde de baloncesto en directo en uno de los escenarios más emblemáticos del panorama nacional.

¿Cómo participar en los sorteos?

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena los formularios de cada sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir dos grandes partidos desde las gradas.

Formulario de participación para el sorteo de entradas dobles para el partido: La Laguna Tenerife vs. Barça:

Formulario de participación para el sorteo de entradas dobles para el partido: La Laguna Tenerife vs. Asisa Joventut:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El primer sorteo tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 12:00 horas. Una vez realizado, EL DÍA contactará ese mismo día con las cinco personas ganadoras de las entradas dobles para el encuentro entre el La Laguna Tenerife y el Barça.

Por su parte, el segundo sorteo se celebrará el martes 19 de mayo, también a las 12:00 horas. Tras la resolución del concurso, EL DÍA se pondrá en contacto ese mismo día con las personas premiadas que asistirán al partido frente al Asisa Joventut.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No dejes pasar la oportunidad de vivir en directo el mejor baloncesto nacional y apoyar al La Laguna Tenerife desde las gradas del Santiago Martín gracias a las entradas dobles que regala EL DÍA, ¡el periódico de referencia en Santa Cruz de Tenerife!

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀