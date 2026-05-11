CB Gran Canaria - La Laguna Tenerife: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
El "Che" afronta su primer derbi como técnico amarillo en un momento de máxima urgencia
Aarón Cabrera Artiles
La fiesta del baloncesto canario se presenta como una verdadera prueba de fuego para un CB Gran Canaria que debe afrontar cada partido como una final en lo que resta de curso. Tras el tropiezo en Barcelona y los triunfos de Granada y Andorra, la situación clasificatoria es crítica: un hipotético cuádruple empate condenaría a los claretianos al descenso a la Primera FEB.
Por su parte, La Laguna Tenerife, que tampoco atraviesa su mejor momento, llega a Gran Canaria con el objetivo de sellar su presencia en los 'Playoffs' tras el duro golpe de la eliminación en la Basketball Champions League. Los aurinegros pelearán por una de las tres plazas libres para continuar su camino en la postemporada en un derbi marcado por la urgencia.
En el partido de ida, los claretianos conquistaban Tenerife por primera vez desde 2019, rompiendo así el "maleficio" aurinegro. Con un trabajo coral de todo el bloque, Isaiah Wong actuó como el pegamento amarillo gracias a sus 9 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 14 créditos de valoración.
¿A qué hora juega el CB Gran Canaria?
El partido CB Gran Canaria - La Laguna Tenerife correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa se jugará este jueves 14 de mayo, a las 20:30 hora de Canarias (21:30 hora peninsular) en el Gran Canaria Arena. El encuentro se adelanta debido a la presentación de los malagueños en la Final Four de la Basketball Champions League.
Dónde ver el CB Gran Canaria - La Laguna Tenerife
El derbi canario solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen DAZN en la opción de baloncesto, además, también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87-89 de la plataforma y en Orange.
Recuerda que en eldia.es te ofrecemos toda la actualidad de La Laguna Tenerife y las últimas noticias del partido CB Gran Canaria - La Laguna Tenerife.
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