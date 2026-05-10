Txus Vidorreta, satisfecho por el trabajo del CB Canarias: «Lo mejor fue recuperar nuestras sensaciones»

Recuperar sensaciones dentro de un amargo tropiezo. Ese fue el análisis de Txus Vidorreta en zona mixta tras la derrota de La Laguna Tenerife ante Unicaja en la lucha por la tercera plaza de la Final Four de la Basketball Champions League.

El técnico aurinegro reconoció que a su equipo se le escapó el partido en varios errores puntuales durante la segunda parte, aunque puso en valor la imagen mostrada apenas 48 horas después del duro golpe sufrido en semifinales ante el Rytas. «Lo mejor era recuperar nuestras sensaciones y creo que hoy –por ayer– sí hemos estado más cerca del baloncesto que solemos hacer», resumió el preparador bilbaíno.

Supo competir hasta el final

El entrenador canarista dejó claro desde el inicio que, pese al desgaste emocional de una Final Four en la que el objetivo real era pelear por el título, su equipo supo competir hasta el final en un partido incómodo para cualquiera. Vidorreta admitió que el encuentro por el bronce era «el partido que nadie quiere jugar», aunque defendió el compromiso mostrado por ambos conjuntos una vez que el balón se puso en juego. «No quieres jugarlo, lógicamente, antes de que empiece. Pero una vez arranca, ya habéis visto que ha sido un buen partido», señaló el técnico aurinegro.

Vidorreta dialoga con Scrubb, Fernández y Van Beck. / BCL

En ese sentido, el bilbaíno considera que tanto La Laguna Tenerife como el Unicaja dieron una respuesta más que digna tras el golpe sufrido en semifinales. «Creo que los dos equipos hemos recuperado buenas sensaciones después de malos partidos en ambos casos», comentó antes de recordar que el cuadro lagunero logró mandar durante muchos momentos del encuentro pese a no romper nunca el partido. «Hemos ido dominando por pocos puntos; hasta seis creo que ha sido la máxima diferencia. Pero ellos siempre han sido capaces de reaccionar», explicó.

"Nos han penalizado las pérdidas"

Para Vidorreta, el choque terminó resolviéndose en pequeños detalles en momentos muy concretos del tercer y último cuarto. «Nos han penalizado las pérdidas», lamentó el entrenador aurinegro, especialmente molesto porque varios de esos errores llegaron en acciones impropias de lo que venía siendo el partido de su equipo: «Nos hemos dejado algún tiro libre, algún pase lo hemos lanzado a la grada… algo que no habíamos hecho en todo el partido», expresó Vidorreta, molesto porque «el choque se escapó por una diferencia corta». «Hemos tenido alguna posibilidad para anotar que no hemos aprovechado», añadió.

Aun así, el responsable del banquillo lagunero quiso quedarse con la competitividad mostrada por sus jugadores en un contexto complicado y condicionado además por las bajas. «Hoy era importante recuperar sensaciones y hacerlo además con dos ausencias tan importantes como la de Marce y la de Rokas», valoró.

Entiende Vidorreta que el equipo necesitaba reencontrarse consigo mismo después de la mala imagen dejada en determinados momentos de la semifinal. «Con el haber competido al nivel que lo hemos hecho, borramos un poco los fantasmas», reconoció el preparador aurinegro.

Hay que pasar página cuanto antes

Cuestionado sobre si el triunfo fue para el equipo que más lo necesitaba, el técnico aurinegro admitió que el Unicaja «seguramente venía más necesitado de obtener la victoria», aunque enseguida dejó claro que el hambre también la tenían los suyos: «Los dos queríamos ganar y lo hemos demostrado». «Nos hubiera gustado estar en casa desde ayer, pero como siempre hemos dado una buena imagen», añadió antes de valorar incluso el tono con el que se desarrolló el encuentro. «Hubo un compromiso tácito por ambas partes de no hacernos daño, que también era importante», deslizó.

Ya con la mirada puesta en el tramo final de la Liga Endesa, Vidorreta aseguró que el grupo debe pasar página cuanto antes. «Ahora toca estar muy centrados en la liga, porque tenemos mucha igualdad y partidos muy complicados en las próximas semanas», comentó.

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También tuvo palabras de elogio hacia Unicaja, habitual rival en grandes escenarios durante las últimas temporadas. «Es un equipo con mucho orgullo y con una trayectoria extraordinaria en los últimos años», destacó el entrenador aurinegro, convencido de que el desenlace pudo caer para «cualquiera de los dos lados».