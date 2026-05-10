El CB Canarias lo tiene claro: eliminaría la lucha por el tercer puesto en la Champions

Hace tres años, en Málaga, el CB Canarias pudo acabar la BCL 22/23 con una sonrisa gracias a su victoria sobre el Unicaja en el duelo de consolación. Medalla de bronce, cierta revancha por la derrota en la final de Copa del Rey de tres meses antes, y 100.000 euros de premio económico para la entidad aurinegra.

En esas últimas dos ediciones del torneo de la FIBA el final del cuento ha sido muy distinto para el conjunto lagunero. Crueles y claras derrotas en semifinales, y segundo tropiezo -cuando tenía el bronce encarrilado en ambos casos- en la lucha por el tercer puesto definitivo. Primero en Atenas y ahora en Badalona, al CB Canarias le ha tocado ser el patito feo de la Final Four. Un escenario que acrecienta el debate sobre la conveniencia de jugar o no este tipo de encuentros. Y en este sentido, en el club isleño son abiertamente partidarios de la supresión de esta pugna.

Plantilla y cuerpo técnico del CB Canarias posa con el recuerdo de su cuarta plaza en Badalona. / BCL

"La opinión de los jugadores no vale para nada"

Lo reconocía, tras la derrota del sábado, Txus Vidorreta, que hubiera "deseado estar en casa desde el viernes". También se manifestó Bruno Fitipaldo, sobre el duelo ante el Unicaja, como "el partido que nadie quiere jugar". "Si se eliminara, nadie se quejaría, la verdad", añadió el de Montevideo, que espera "no tener que jugarlo otra vez".

Pero el que más claro se expresó al respecto fue Jaime Fernández. Apenas día y medio antes el madrileño hablaba sin tapujos de la clara intención del CB Canarias por levantar el que hubiera sido su tercer trofeo continental... aunque se acabó conformando con la cuarta plaza. "No puedes jugar con el mismo ánimo este partido que una semifinal o una final", adujo tras caer ante el Unicaja.

Disgustado por el sistema de competición, Jaime alzó la voz a continuación. "Lo primero que opino es que parece que la opinión de los jugadores no vale para nada, por más que lo intentemos no nos tienen mucho en cuenta; eso es lo primero que opino", expresó de forma contrariada y directa.

Fernández dialoga con Van Beck. / BCL

Para Fernández esa pugna por la tercera plaza "es completamente evitable", porque a su entender "no sirve prácticamente para nada". "Yo lo quitaría", insistió el base. "Obviamente me llevo la peor cara de la moneda ya que he perdido; y lo mismo en el Unicaja están contentos, pero la verdad es que jugar este partido es bastante perjudicial en todos los sentidos. Y no porque haya perdido; también lo hubiera pensado si hubiéramos ganado", añadió el internacional madrileño.

En el Unicaja también son partidarios de eliminarlo

En el bando malacitano, y pese a la victoria del sábado, su técnico Ibon Navarro hablaba del "partido que ninguno quería jugar", y aunque reconocía que "esta victoria puede darle un empujón moral" a su equipo "de cara a lo que resta de temporada" en la Liga Endesa, el preparador vitoriano se lamentó de las consecuencias físicas que le puede dejar la pugna por el bronce. Un peaje que por ejemplo paga Tyson Pérez, que se ha resentido de sus problemas de tobillo.

Contratiempos en forma de problemas físicos que para los protagonistas podrían evitarse "suprimiendo estos partidos". De hecho, el sábado, tanto en la batalla por el bronce como en la final, la lluvia generó alguna gotera sobre la cancha que tuvo que ser constantemente secada por los operarios del Olimpic.

Para Aniano Cabrera, no compensa

En la misma línea también se ha expresado Aniano Cabrera. "Sinceramente, creo que en un partido en el que casi no te juegas nada", señala el presidente del club lagunero, argumentación que sostiene en que "el premio económico [100.000 euros] es absurdo, ya que solo con lo que te gastas en desplazamientos no hay compensación ninguna".

Para el máximo dirigente canarista, el del bronce "es un partido de más riesgo que de beneficio, ni económico ni deportivo". Por eso, Cabrera lo califica como "un encuentro evitable", para recordar igualmente que en "alguna que otra competición se ha quitado", apuntando hacia la Euroliga, que este curso ha suprimido esa pugna por la tercera plaza. "Y en otras, como en la Copa del Rey, esa tercera posición no ha existido nunca. Ojalá en un futuro ese partido se elimine también en la Champions", concluyó.

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Tras las quejas, ya repetidas, de algunos clubes, la BCL dispone de casi un año por delante para tomar una decisión. Las opciones: tener a bien a sus protagonistas, o arriesgarse a que la presencia de público, en un torneo de solo dos jornadas (y no de cuatro como lo es por ejemplo la Copa del Rey) pudiera disminuir.